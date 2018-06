Governo Conte | la lista dei viceministri e dei sottosegretari

Contenziosi tributari in calo e vinti 2 volte su 3 dallo Stato - il Governo medita la "pace fiscale" : Giuseppe Conte l’ha chiamato "pace fiscale" , ai più suona come un eufemismo gialloverde per "condono", fatto sta che il governo sta cercando una soluzione per riscuotere quanto è oggetto di contenzioso...

Aquarius - Pinotti (Pd) : “Non è Conte a guidare il Governo ma Salvini : non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone” : “Avevamo chiesto che in Aula venisse a riferire il presidente del Consiglio a cui spetta di fare sintesi nel governo ma che finora è rimasto in un silenzio assordante. Ne dobbiamo dedurre che è il governo Salvini e non Conte che oggi guida l’Italia. E lei, Salvini, non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone disperate per farsi sentire al tavolo europeo”. Lo dice Roberta Pinotti parlando a nome del Pd in Senato, nel ...