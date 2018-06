Governo | Cdm su squadra viceministri e sottosegretari

Governo : terminato Cdm : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – E’ terminato il Cdm a palazzo Chigi. L'articolo Governo: terminato Cdm sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : iniziato Cdm : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – E' iniziato il Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. Sul tavolo la nomina dei sottosegretari.

Primo cdm per il Governo Conte. Salvini : "Sì ai dazi di Trump contro la prepotenza tedesca" : Nella serata del 7 giugno si è svolto il Primo Consiglio dei Ministri. Assente il presidente Conte, in viaggio istituzionale, il Cdm è stato presieduto dal vice-premier anziano Matteo Salvini: "Le politiche commerciali vanno ristudiate. L'Italia è una potenza che esporta e quindi va protetto il Made in Italy, penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l'Italia non deve subire né l'una né l'altra

Governo M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE/ Oggi primo CdM - Berlusconi vs Salvini-Di Maio : "Non rappresenta gli italiani" : GOVERNO Conte, ULTIME NOTIZIE Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7: Oggi il primo Consiglio dei Ministri, Salvini litiga con Centrodestra

Governo - oggi il Cdm. M5S-Lega - nodi pensioni-nomine : Atteso per oggi il primo consiglio dei ministri del Governo Conte dove tra l'altro dovrebbe essere ratificato il trasferimento della delega al Turismo dal ministero della Cultura a quello dell'...

Governo : Conte - in cdm ordinaria amministrazione - io in partenza per G7 : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – In consiglio dei ministri domani "ci saranno cose in scadenza, io poi non me ne occupo perché sono in partenza". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando l'Aula di Montecitorio risponde alle domande dei cronisti.

Il Governo Conte si è insediato. Primo Cdm dopo il giuramento : 18.08 - Il Primo Consiglio dei ministri del Governo Conte è terminato, come si apprende dal canale Twitter di Palazzo Chigi. È durato una quindicina di minuti.Terminato il Consiglio dei Ministri n.1— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) June 1, 2018 17.58 - Arrivano i primi auguri dall'estero al neonato Governo Conte. Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo dice che l'amministrazione Trump "non vede l'ora" di continuare a collaborare con ...

Il Governo subito all'opera con il primo Cdm. Le priorità a migranti e lavoro : Le priorità sono i temi del lavoro e dei migranti mentre il nuovo ministro dell'Economia Tria ribadisce la volontà di restare nell'euro -

Governo : primo Cdm - Conte apre ringraziando Mattarella : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – "Il Presidente Conte ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Si legge nella nota del primo Cdm del Governo guidato da Giuseppe Conte. "Il Presidente -si spiega- ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la proposta di nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Governo : Cdm - stato emergenza per frana San Giacomo Filippo : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell'accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento della vasta frana nel Comune di San Giacomo Filippo (Sondrio). Si legge nella nota del Cdm.

Governo : Cdm proroga scioglimento comune Scarfati : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Salvini, tenuto conto che non risulta ancora conclusa l'azione di recupero e di risanamento delle istituzioni locali dai condizionamenti esercitati dalla criminalità organizzata, ha deliberato la proroga, per sei mesi, dello scioglimento del Consiglio comunale di Scafati (Salerno), già deliberato a norma dell'articolo 143