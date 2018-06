Governo | Cdm nomina 45 sottosegretari di Stato

Governo - Cdm ha nominato 6 viceministri e 39 sottosegretari : "Il Consiglio dei ministri ha nominato sei viceministri e trentanove sottosegretari ". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. "Oggi non abbiamo parlato di ...

(AdnKronos) – "Sei viceministri e 39 sottosegretari . Come sempre abbiamo messo davanti le competenze e le capacità", ha detto al termine del Cdm il ministro per i rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro.

Governo - Cdm su squadra viceministri e sottosegretari : All'Economia dovrebbero andare, come vice, la pentastellata Laura Castelli e il leghista Massimo Garavaglia e come sottosegretari o il deputato lombardo dei 5 stelle Stefano Buffagni. Al Viminale ...

Primo cdm per il Governo Conte. Salvini : “Sì ai dazi di Trump contro la prepotenza tedesca” : Nella serata del 7 giugno si è svolto il Primo Consiglio dei Ministri. Assente il presidente Conte, in viaggio istituzionale, il Cdm è stato presieduto dal vice-premier anziano Matteo Salvini: "Le politiche commerciali vanno ristudiate. L'Italia è una potenza che esporta e quindi va protetto il Made in Italy, penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l'Italia non deve subire né l'una né l'altra ...