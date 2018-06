Governo | Cdm ha nominato 6 viceministri e 39 sottosegretari

Primo cdm per il Governo Conte. Salvini : “Sì ai dazi di Trump contro la prepotenza tedesca” : Nella serata del 7 giugno si è svolto il Primo Consiglio dei Ministri. Assente il presidente Conte, in viaggio istituzionale, il Cdm è stato presieduto dal vice-premier anziano Matteo Salvini : "Le politiche commerciali vanno ristudiate. L'Italia è una potenza che esporta e quindi va protetto il Made in Italy, penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l'Italia non deve subire né l'una né l'altra ...

Governo : Conte - in cdm ordinaria amministrazione - io in partenza per G7 : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – In consiglio dei ministri domani “ci saranno cose in scadenza, io poi non me ne occupo perché sono in partenza”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando l’Aula di Montecitorio risponde alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Conte, in cdm ordinaria amministrazione, io in partenza per G7 sembra essere il primo su SPORTFAIR.