Governo alla prova delle Authority

Aquarius - il Governo : “Li accompagneremo a Valencia”. Dalla nave : “Rotta Spagna idea folle” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a margine del vertice di governo a Palazzo Chigi, spiega che la Marina militare e la guardia costiera accompagneranno la nave Aquarius a Valencia in pochissimi giorni. Ma Dalla nave l'idea di arrivare fino in Spagna viene considerata "folle" e rischiosa per equipaggio e migranti a bordo.Continua a leggere

"Già pronto un esposto alla Consob Vogliono danneggiare il Governo" : Elio Lannutti, senatore M5s, ad Affari: "Una manina ha diffuso la bozza, non volevano perdere i loro privilegi. Ora si vuole creare panico intorno al governo, ho già pronto un esposto alla Consob" Segui su affaritaliani.it

Duello M5s-Lega per le comunali - gaffe di Di Maio : “I sindaci grillini avranno il Governo dalla loro parte” : Le elezioni amministrative diventano il nuovo momento di tensione muscolare tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con il primo che parte lancia in resta sul sostegno da parte del governo ai futuri sindaci pentastellati, dimenticando tutti gli altri primi cittadini. Un vero e proprio incidente diplomatico che scatena la polemica con le opposizioni e ...

Di Maio : "I sindaci M5s avranno il Governo dalla loro parte". Poi si corregge - ma monta la polemica : ...grillini? I milioni di cittadini che voteranno sindaci di centrodestra o di Fratelli d'Italia non saranno ascoltati dal governo Conte?" Interviene nell'agone anche un 'vecchio leone' della politica ...

Amministrative - Di Maio 'Governo sarà dalla parte dei sindaci M5S'. Martina 'Hai il dovere di servire tutti i Comuni' : Una frase pronunciata in un video su Facebook. Una dichiarazione che in pochi minuti suscita stupore e poi irritazione in tutta l'opposizione. 'I cittadini italiani decideranno se mandare al ...

Governo - Travaglio : “Aspettiamo che sbagli prima di gridare alla catastrofe”. Ed elenca titoli allarmistici di giornali : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7), elenca titoli allarmistici di varie testate sul Governo Conte per evidenziare il pregiudizio diffuso nei riguardi del nuovo esecutivo: Partito del rutto, Editto bulgaro, Eversione, Moderni barbari, Governo da incubo, Bullismo politico, Dittatori, Aborto di Governo, Sottomissione della Costituzione, Distruggono l’Italia per danneggiare l’Europa, ...

Boccia - Governo ora alla prova dei fatti : RAPALLO , Genova, - E' "nelle responsabilità delle parti sociali aprire un confronto con l'attuale classe dirigente che governa il Paese", dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dal ...

Boccia : ora Governo è alla prova dei fatti - noi pronti al confronto : "Siamo pronti, appena il governo ci convocherà, a proporre quelle che sono le nostre idee di politica economica". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Ora, ha quindi avvertito, ...

Governo - Boccia : ora alla prova di scelte coerenti e priorità : Rapallo , Genova, , 9 giu. , askanews, Dopo le elezioni e la formazione del nuovo Governo 'bisogna entrare nei fatti e nelle scelte; passare dai titoli alle scelte e alla priorità. Ora il Governo è ...

Fazio e Littizzetto via dalla Rai? Che tempo che fa - ore contate Effetto Governo Lega-M5S sulla tv : Il governo Lega-M5S sta per esercitare fisiologicamente la sua influenza nelle prossime nomine Rai e nella conseguente modifica dei palinsesti radiotelevisivi del servizio pubblico... Segui su affaritaliani.it

Gentiloni avverte il nuovo Governo : 'Strada delle apertura alla Russia è pericolosissima' : 'Perchè le istituzioni - spiega l'ex premier - non sono scatolette di tonno e l'ultima cosa da fare è presentarci come un'Italia che tradisce i suoi fondamenti' -

Augusto Minzolini contro il Governo gialloverde : 'Ballano la samba. E i titoli di Stato...' : In precedenza, nei 90 lunghi giorni di consultazioni, il differenziale è sensibilmente progredito a causa del quadro di instabilità politica. Dunque, attribuire al governo gialloverde quanto sta ...