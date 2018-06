Google Home ora può rispondere a tre domande contemporaneamente

Google Home vs Amazon Echo : chi è l’assistente vocale più intelligente? : Google Home Mini vs Amazon Echo Oggi vi presentiamo un interessante confronto tra i due speaker dotati di intelligenza artificiale più chiaccherati del momento : Google Home Mini e Amazon Echo con Alexa. Chiamarli speaker è un pò riduttivo visto che non stiamo parlando di semplici altoparlanti Bluetooth, ma di dispositivi che rendono la casa intelligente, e ci facilitano le operazioni più comuni senza l’utilizzo dello smartphone, ...

Google Home vs Amazon Echo : chi è il l’assistente vocale più intelligente? : Google Home Mini vs Amazon Echo Oggi vi presentiamo un interessante confronto tra i due speaker dotati di intelligenza artificiale più chiaccherati del momento : Google Home e Amazon Echo con Alexa. Chiamarli speaker è un pò riduttivo visto che non stiamo parlando di semplici altoparlanti Bluetooth, ma di dispositivi che rendono la casa intelligente, e ci facilitano le operazioni più comuni senza l’utilizzo dello smartphone, utilizzando ...

MediaWorld lancia il nuovo volantino "Tasso 0% Mondiale", valido sia online sia in negozio dal 7 al 13 giugno 2018: Google Home Mini in regalo con l'acquisto di un televisore e 25 rate a Tasso zero per chi si porta a casa uno degli smartphone proposti.

Google ha pubblicato su YouTube un nuovo video promozionale tutto italiano dedicato alle potenzialità di Google Assistant e Google Home.

Unieuro presenta il nuovo volantino Sottocosto valido dall'8 al 17 giugno 2018: ecco le offerte valide su smartphone, tablet Android e non solo.

Dopo essere stato avvistato su Google Assistant, il centro di controllo Xiaomi Mi Home arriva anche su Google Home anche se in maniera limitata.

Nelle scorse ore è stato avviato un nuovo aggiornamento di Google App beta con cui si sta preparando a introdurre la Modalità Conversazione continua

Unieuro ha pensato a un interessante promozione per coloro che sono curiosi di testare anche a casa le potenzialità dell'assistente Google: da oggi è in offerta a 79 euro - anzichè 118 euro - un bundle con due Google Home Mini

Lo scorso anno Google Home aveva ottenuto il supporto alle chiamate ed ora, a circa un anno di distanza, sta colmando una delle più evidenti lacune, introducendo la possibilità di impartire comandi vocali di navigazione durante una telefonata. Google ha confermato ufficialmente il supporto alla feature, che dai primi test è risultata essere già funzionante.

Gli smart speaker stanno diventando rapidamente una componente importante del mercato e, per quanto riguarda le vendite, Google Home si sta avvicinando ai numeri di Amazon Alexa, mentre Apple col suo HomePod è costretta ad inseguire. Vediamo insieme come sono andate le vendite degli smart speaker dei principali brand nel Q1 2018.

Dopo l'annuncio al Google I/O 2018 l'interazione fra Google Home e Google Play Film è finalmente realtà e risulta essere in fase di roll out. Allo stesso tempo, rimanendo sempre in tema di fruizione di contenuti multimediali, l'app di Netflix per Android consente finalmente di saltare le sigle delle serie TV anche su Chromecast.

Non avete fatto in tempo ad acquistare Google Home in promozione presso il Google Store e ora è esaurito? Niente paura, su Monclick è disponibile in offerta allo stesso prezzo con spedizione gratuita.

C'è voluto tempo, molto tempo a essere sinceri, ma alla fine la schermata con promemoria è arrivata all'interno dell'applicazione Google Home e quindi i promemoria possono essere gestiti facilmente in pochi clic da qui.

Xiaomi annuncia la compatibilità dei propri prodotti smart home con Google Assistant. Sarà possibile controllare vocalmente l'accensione/spegnimento delle luci e molto altro.