Golf | da Woods a Molinari | Us Open gara tra le stelle

'Riccanza' Woods : allo US Open di Golf con lo yacht da 20 milioni di dollari : Tiger Woods non utilizzerà Airbnb per il suo soggiorno agli US Open. L'ex numero 1 del ranking mondiale, infatti, ha attraccato nei giorni scorsi al Gurney's Montauk yacht Club il suo yacht 'Privacy' ,...

Altro che Tiger Woods : l’abilità di questo ragazzo con la mazza da Golf vi lascerà senza parole. Vedere per credere : Lui si chiama Garrett Clark e ha 18 anni. Su Instagram, dove pubblica video e foto delle proprie imprese da anomalo golfista, è una piccola star, con quasi 50mila follower. La sua specializzazione è quella di costruire percorsi lungo i quali, con un colpo, far scivolare (e rimbalzare) la pallina da golf. Fino, ovviamente, alla buca. L'articolo Altro che Tiger Woods: l’abilità di questo ragazzo con la mazza da golf vi lascerà senza parole. ...

Golf - spettacolo a Charlotte con Woods e F. Molinari : Non ha bisogno di presentazioni Phil Mickelson, al tee di partenza con l'ex numero uno del mondo Jason Day e il giovane, ma determinato Daniel Berger. Un'altra presenza di grande rilievo è quella di ...

Golf : Woods torna all'US Open dopo 3 anni : ANSA, - ROMA, 12 APR - dopo il Masters di Augusta. Tiger Woods giocherà anche l'US Open , 14-17 giugno, , secondo major della stagione del grande Golf. L'annuncio è arrivato direttamente dalla US Golf ...

Golf : Woods torna all'US Open dopo 3 anni : L'ex numero uno al mondo, che incarriera vanta tre successi nell'US Open, tornerà dunque sulgreen del Shinnecock Hills GC , Southampton, New York, tre annidopo la sua ultima apparizione a Chambers ...

Golf : Woods torna tra i primi 100 : ANSA, - ROMA, 09 APR - Tiger Woods al Masters di Golf, primo major stagionale, sognava il pokerissimo per continuare a dare la caccia a Jack Nicklaus, l'uomo dei record che ad Augusta ha indossato per ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Reed conquista il primo Major in carriera - rimpianti per Spieth e Rahm. Finale in crescendo per Molinari e Woods. Garcia abdica con poca gloria : Talento, compattezza e grinta. Ed anche la continuità di rendimento che spesso gli è mancata in passato. Patrick Reed ha mantenuto il sangue freddo nelle battute finali dell’Augusta Masters 2018, indossando la green jacket al termine del primo Major stagionale, letteralmente dominato, seppur con qualche patema nelle ultime buche, quando Rickie Fowler e Jordan Spieth hanno provato a mettergli pressione con un quarto round da sballo. Il ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Reed conquista il primo Major in carriera - rimpianti per Spieth e Rahm. Finale in crescendo per Molinari e Woods. Garcia abdica con poca gloria : Talento, compattezza e grinta. Ed anche la continuità di rendimento che spesso gli è mancata in passato. Patrick Reed ha mantenuto il sangue freddo nelle battute finali dell’Augusta Masters 2018, indossando la green jacket al termine del primo Major stagionale, letteramente dominato, seppur con qualche patema nelle ultime buche, quando Rickie Fowler e Jordan Spieth hanno provato a mettergli pressione con un quarto round da sballo. Il bogey ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Patrick Reed vola al comando! Marc Leishman insegue davanti a Henrik Stenson. Perde quota Francesco Molinari - Tiger Woods supera il taglio : Cambia la leadership dell’Augusta Masters 2018, primo Major stagionale in corso sul par 72 dell’Augusta National Golf Club. Un giro fantastico ha proiettato Patrick Reed in vetta alla classifica con 9 colpi sotto il par. Un allungo che sa tanto di seria ipoteca sulla possibilità almeno di contendersi fino in fondo la vittoria del torneo. Reed ha completato il secondo round in 66 colpi (-6), aprendo le danze con tre birdie tra le ...

Golf : Woods e il Masters - torna la coppia più bella del mondo : Il numero del mondo Dustin Johnson si batterà per dimostrare di meritare il suo posto nel ranking. Johnson lo scorso anno saltò il Masters, per una caduta dalle scale il giorno prima dell'inizio ...