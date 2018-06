Gli strofinacci in cucina possono diventare un pericoloso ricettacolo di batteri

laragnatelanews

(Di martedì 12 giugno 2018) Laall’interno di una casa è l’ambiente in cui si preparano il pranzo e la cena e per questo dovrebbe essere uno dei luoghi in cui l’igiene regna sovrana, per mettere al sicuro da pericoli quali intossicazioni e contaminazione di cibo che può provocare danni alla salute. Non sempre, tuttavia, questo avviene e può accadere che abitudini apparentemente innocue come l’utilizzo di spugne opossa trasformarsi in un pericolo potenziale per la salute, soprattutto di bambini e anziani certamente più esposti. In passato diverse ricerche hanno evidenziato i pericoli chenascondersi all’interno della, daicheformarsi sulle spugne usate per lavare pentole e posate, ai funghi cheformarsi all’interno di una lavastoviglie che non viene curata adeguatamente. Questa volta al centro dell’attenzione ...