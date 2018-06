Gli alleati di Matteo Salvini

Trump spiazza Gli alleati europei : “La Russia torni a far parte del G8” : Una mano l’ha usata per tenderla a Vladimir Putin, e l’altra per schiaffeggiare gli alleati occidentali sui commerci. La presidenza «disruptive» di Donald Trump, perturbatrice dell’ordine mondiale, non si era forse mai vista all’opera in maniera così netta, come al G7 aperto ieri in Canada....