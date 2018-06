Giudice boccia bando mediatori carceri

Guillermo Mariotto/ Il Giudice boccia Ciacci e salva Nathalie Guetta (Ballando con le stelle 2018) : Guillermo Mariotto , giudice a Ballando con le stelle 2018, ha espresso chiaramente la sua preferenza per Nathalie Guetta e la poca simpatia per Giovanni Ciacci .(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:08:00 GMT)

Autostrade - il Tutor è bocciato dal Giudice ma non sarà spento : No, proprio non si poteva spegnere il Tutor. Nemmeno se lo ordina la Corte d'appello di Roma in un'importante sentenza sul brevetto del sistema in grado di rilevare anche la velocità...