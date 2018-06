Giro di Svizzera 2018 | Juul Jensen si prende la quarta tappa | Kung rimane in maglia

Diretta/ Giro di Svizzera 2018 : streaming video e tv. Gruppone ben lontano (4^ tappa) : Diretta Giro di Svizzera 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 4^ tappa Gansingen-Gstaad di 189,2 km, frazione dal finale ostico (oggi 12 giugno)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:33:00 GMT)

Classifica Giro di Svizzera 2018 / Kung maglia gialla - le altre graduatorie : Watson leader a punti (4^ tappa) : Classifica Giro di Svizzera 2018: Stefan Kung resta in maglia gialla, le altre graduatorie in vista della 4^ tappa del Tour de Suisse (oggi martedì 12 giugno)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:46:00 GMT)

Mondiali 2018 - Guida al Girone E : Brasile - Serbia - Svizzera - Costa Rica : Il Brasile è una delle squadre che arriva meglio a questo Mondiale. Con tutto quel talento offensivo, su quali uomini punterà Tite? Federico Principi: L'operazione di avvicinamento del Brasile ai ...

Giro di Svizzera - i segreti di Colbrelli : “la pioggia e… Nibali le mie armi per battere Sagan e Gaviria” : Sonny Colbrelli ha svelato le sue sensazioni dopo la vittoria ottenuta nella terza tappa del Giro di Svizzera, dove ha battuto in volata Gaviria e Sagan Una volata pazzesca, una vittoria davvero scintillante quella ottenuta da Sonny Colbrelli nella terza tappa del Giro di Svizzera 2018. Un successo da ricordare non solo per lo strappo finale, ma anche per aver tenuto dietro due mostri sacri come Gaviria e Sagan, sorpresi dall’acuto del ...

Giro di Svizzera 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e vincitore 4^ tappa (oggi 12 giugno) : diretta Giro di Svizzera 2018 Streaming video e tv: percorso e orario della 4^ tappa Gansingen-Gstaad di 189,2 km, frazione dal finale ostico (oggi 12 giugno)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 05:00:00 GMT)

News Sportive 11/06/2018 – Dalla squalifica di Sara Errani al Giro di Svizzera : tutte le notizie di oggi [GALLERY] : Tante le notizie imperdibili riguardanti il mondo dello sport nella giornata di oggi: per rimanere aggiornati basta sfogliare la nostra gallery Dalla squalifica di Sara Errani alle ultime novità di calciomercato: impossibile perdersi le ultime notizie dal mondo dello sport. Se siete quindi troppo impegnati, tra lavoro, attività fisica, famiglia e amici, basterà sfogliare la gallery di SportFair per rimanere aggiornati sulle notizie del giorno ...

Giro di Svizzera – Immenso Sonny Colbrelli - sua la terza tappa : battuti in volata Gaviria e Sagan : Sonny Colbrelli ha vinto la terza tappa del Giro di Svizzera 2018, battendo in volata nientemeno che Fernando Gaviria e Peter Sagan La terza tappa del Giro di Svizzera 2018 parla italiano, Sonny Colbrelli si impone grazie ad una splendida volata che non lascia scampo a due specialisti come Fernando Gaviria e Peter Sagan. Il capitano della Bahrain – Merida dà il primo strappo nei chilometri finali, resistendo al ritorno dei due rivali, incapaci ...

