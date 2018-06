Giovane ucciso da un poliziotto a Genova | Gabrielli | “Presto gli agenti avranno i taser”

Genova - Giovane tenta di aggredire un agente : ucciso in casa : Genova, giovane tenta di aggredire un agente: ucciso in casa Genova, giovane tenta di aggredire un agente: ucciso in casa Continua a leggere L'articolo Genova, giovane tenta di aggredire un agente: ucciso in casa proviene da NewsGo.

Napoli - Giovane ucciso dopo una lite in discoteca : fermato l'assassino - ha 20 anni : Un 20enne residente al Pallonetto di Santa Lucia è stato fermato dai carabinieri nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Agostino Di Fiore, ucciso all'alba di oggi all'esterno di una discoteca di ...

Giovane di 20 anni di origini ecudoriane ucciso da un poliziotto a Genova : Un Giovane di circa 20 anni di origini ecuadoriane è morto ucciso da un agente di polizia intervenuto nella sua casa su richiesta della madre, forse al culmine di una lite. La tragedia è accaduta in una abitazione in via Borzoli a Genova. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, il ragazzo avrebbe estratto un coltello nel tentativo di aggredire l'agente e questi avrebbe reagito sparando.L'agente di polizia rimasto ...

Sassari - Giovane calciatore ucciso dopo una lite : giocava in prima categoria : Aveva 23 anni Nicola Della Morte. Era nato a Chiavenna, in provincia di Sondrio, ma era finito a fare l'impiantista a Sassari. Amava il calcio e la sua passione lo aveva portato a giocare nell'Ottava, ...