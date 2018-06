Giornata Mondiale del Donatore | “Sii disponibile per qualcun altro”

Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Mattarella : 'Scuola presidio per la tutela dei diritti dell'infanzia' : "Troppo spesso, nel mondo, i minori di cui si sfrutta il lavoro sono impiegati in occupazioni pericolose o in condizioni lavorative non sicure. L'Europa e l' Italia non sono esenti da questo: soprattutto quando il ...

AVIS Umbria. Una targa a Foligno in ocasione della Giornata Mondiale del donatore. : UMWEB, Foligno. In occasione della Giornata mondiale del donatore, a Foligno verrà posizionata una targa, nell'area antistante il presidio ospedaliero, nella quale si ricorda che "donare è una scelta ...

Sebastian Vettel - GP Canada 2018 : “Una Giornata perfetta. In testa al Mondiale? La strada è lunga” : Sebastian Vettel ha trionfato nel GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è imposto con estrema autorevolezza a Montreal, è tornato al successo dopo un periodo abbastanza complicato e ha festeggiato in uno dei grandi feudi della Mercedes dove Lewis Hamilton ha vinto per ben sei volte. Oggi non c’è stata storia, il tedesco è scattato dalla pole position e ha guidato la gara dal primo all’ultimo ...

Lavoro minorile : 12 giugno Giornata Mondiale contro lo sfruttamento : Combattere il Lavoro minorile resta una delle sfide principali sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Si stima che circa 200 milioni di bambini al mondo lavorino, molti in condizioni pericolose. Non solo vengono sfruttati, ma vengono anche privati del fondamentale diritto all’istruzione. Tutelare l’infanzia significa prima di tutto combattere lo […] L'articolo Lavoro minorile: 12 giugno giornata mondiale contro lo ...

Giornata Mondiale del Rifugiato - 'This is your home' : un festival sul tema dell'accoglienza : A seguire spettacoli e musica. Chiude la dieci giorni sul tema dell'accoglienza l'appuntamento di mercoledì 20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato. Appuntamento alla GAMeC di Bergamo alle ore 17.

Foligno - per la Giornata Mondiale della musica c'è Umbriablues : Matt ha portato i suoi spettacoli in più di 60 paesi in tutto il mondo ed il suo stile è uno dei più distinguibili e unici in ambito blues. Matt Schofield si esibirà al festival insieme a Jeff ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Marevivo lancia l’appello : “Vietiamo l’uso della plastica monouso” : Battaglia densa d’impegni ieri per l’Associazione Marevivo per la celebrazione della Giornata Mondiale degli Oceani. A bordo della Nave Scuola Vespucci, presso il porto di Gaeta, sulle spiagge di Lampedusa, con gli studenti di Sciacca e con i Delfini Guardiani della Maddalena l’associazione ha avuto modo di spiegare le campagne di tutela ambientale che sta portando avanti nel tentativo di arginare il grave problema della dilagante presenza di ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Rosolino ospite d'eccezione a Gardaland : Un legame molto forte tra sport e natura, quello di Massimiliano Rosolino, che racconta: "Le mie figlie sono pesciolini… mi auguro che abbiano un futuro sportivo perché lo sport ci insegna a ...

Via la plastica dal mare di Lecce : Parco dell’Acquatina più pulito nella Giornata Mondiale degli Oceani : Ci hanno pensato i ragazzi delle scuole superiori dei licei Banzi e De Giorgi si sono armati di guanti e sacchi e hanno raccolto le plastiche che invadono il bacino a ridosso della Marina di Frigole. Nel corso della mattinata che – organizzata da Fondazione CMCC, Università del Salento e Comune di Lecce – protagonisti sono stati i ragazzi con esperti, docenti universitari, sportivi, e operatori del turismo e della ristorazione. hanno raccolto ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Massimiliano Rosolino al Gardaland SEA LIFE Aquarium : Oggi venerdì 8 giugno, Massimiliano Rosolino è stato ospite d’eccezione della Giornata Mondiale degli Oceani al Gardaland SEA LIFE Aquarium Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sidney 2000 e Mondiale a Fukuoka 2001, è stato testimonial della Giornata Mondiale degli Oceani oggi a Gardaland SEA LIFE Aquarium. L’ex nuotatore ha visitato l’acquario insieme alle figlie Sofia e Vittoria, nelle vesti di padre paladino dell’ambiente, ...

Giornata Mondiale degli oceani - l'Onu : "Se non cambiamo presto ci sarà più plastica che pesci" : L'edizione 2018 è dedicata alla lotta contro la plastica, autentico flagello dei mari di tutto il mondo. Compreso il Mediterraneo, dove presto partirà un esperimento con enormi acquari salvavita

Giornata Mondiale degli Oceani : LifeGate PlasticLess per l’economia circolare - un mare di idee contro un oceano di plastica : Nella Giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le distese d’acqua del Pianeta, LifeGate presenta LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno. Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri che, attaccandosi alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, ...

Giornata Mondiale degli oceani - i prodotti per viverla al meglio : ... grazie anche alle numerose iniziative dai docufilm alle dirette Facebook, passando per le immersioni guidate che offrono un contatto più diretto con il mondo sottomarino, ambito in cui non mancano l'...

Giornata Mondiale degli Oceani - WWF : il Mediterraneo una pericolosa trappola di plastica : Un mare piccolo rispetto agli Oceani, appena l’1% dei mari del mondo, con un’enorme biodiversità ma con una ‘impronta umana’ insostenibile se si considera l’inquinamento da plastica: nel bacino del Mediterraneo si concentra infatti il 7% della microplastica globale. Il Mare Nostrum si sta trasformando in una pericolosa trappola per la plastica e l’impatto grava sulle specie marine e sulla salute umana, secondo quanto riportato dal nuovo report ...