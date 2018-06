Gioca e vinci con SFIDA MONDIALE

Arriva la "Sfida Mondiale" - Gioca e vinci : ...che dà la possibilità di trasformare le chiacchiere tra amici al bar in un modo divertente per dimostrare a tutti di essere un mago nell'indovinare i risultati delle partite del Campionato del Mondo. ...

Napoli - vincite al Lotto “con” Pino Daniele/ Gioca la data di nascita del cantante e vince 125 mila euro : Diversi Giocatori hanno puntato sulla ruota di Napoli la data di nascita dello scomparso Pino Daniele e hanno vinto bottini da centinaia di migliaia di euro, è successo a Napoli(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Roberta Vinci smette di Giocare : «Non ne potevo più» : Lo ha detto dopo aver giocato e perso a 35 anni la sua ultima partita da professionista The post Roberta Vinci smette di giocare: «Non ne potevo più» appeared first on Il Post.

Calciomercato Inter - Gabigol : 'Voglio una rivincita in nerazzurro. Tornerei - ma per Giocare' : Una rinascita in Brasile dopo le difficoltà vissute in Europa, all'Inter prima e al Benfica poi. Da quando, durante la scorsa sessione invernale di Calciomercato, Gabigol è tornato a indossare la ...

Snooker - Mondiali 2018 : quanti soldi guadagnano i Giocatori e il vincitore? Montepremi da urlo al Crucible! : Il Mondiale 2018 di Snooker è uno degli eventi sportivi più attesi in Gran Bretagna. La rassegna iridata che si svolge al Crucible Theatre di Sheffield regala sempre tante emozioni agli appassionati di biliardo che dal 21 aprile al 7 maggio potranno divertirsi con le gesta dei migliori giocatori del Pianeta. Si incomincia dai sedicesimi di finale, si gioca un tabellone a eliminazione diretta che porterà all’attesissimo atto conclusivo. Il ...

“Supervincita? Macché”. Quanto deve pagare di tasse il fortunato. Superenalotto - ha Giocato 21 euro e ne ha vinti 131 milioni. Ma la “sorpresa” è dietro l’angolo : quanto sparirà dal montepremi : Prendiamola con le pinze, è vero che la cifra vinta è da vertigini e che tutto è in proporzione, ma se andiamo a vedere quanto è l’importo che il vincitore dovrà pagare di tasse, viene un mancamento. Ricapitoliamo, ieri è stato centrato il 6 al Superenalotto in una ricevitoria di Caltanissetta. Il fortunato si è portato a casa 130,2 milioni di euro. Ma quanto dovrà pagare di tasse allo Stato? L’uomo dovrà infatti fare i conti ...

“Superenalotto : è record!”. Vincita da 130milioni di euro. Ecco numeri della combinazione vincente e dove sono stati Giocati : Per chi ha imbroccato la sestina vincente la vita da oggi è tutta un’altra cosa. Un bel sei, tondo tondo, al Superenalotto per una Vincita da 130 milioni di euro è stato realizzato questa sera in un punto vendita di via Vitaliano Brancati 15 a Caltanissetta, in Sicilia. E non è finita qui. Visto che la stessa giocata ha realizzato anche un 5 e quattro 4. La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73, numeri che il fortunato ...