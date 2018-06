Ginnastica artistica | l' Italia alle qualificazioni per gli YOG 2018

Ginnastica artistica - cala il sipario sul campionato di Serie A e B : Grande festa per la Brixia e per la Ginnastica Salerno, grande soddisfazione per il Comitato Organizzatore alla fine del campionato di Serie A e B di Ginnastica artistica di Torino Si è appena conclusa la terza ed ultima tappa del campionato Italiano di Serie A e B di Ginnastica artistica, svoltosi al Palavela di Torino l’8 e il 9 giugno. Grande festa per la Brixia, che con 493,950 punti, conquista il sedicesimo scudetto, imponendosi sulla ...

Ginnastica artistica – Adrenalina al Palavela di Torino : prende il via la finale dei campionati italiani : Adrenalina e polvere di magnesia al Palavela di Torino in occasione della finale dei campionati italiani di Ginnastica artistica Questo pomeriggio, al Palavela di Torino, ha preso il via la terza e ultima tappa dei campionati italiani di serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. La prima giornata di gare, interamente dedicata alla serie B, ha visto trionfare le ragazze della G.S.Audace, che si sono aggiudicate il ...

Ginnastica artistica – Campionato Nazionale di specialità : incetta di medaglie per la Victoria Torino : In vista della tappa finale dell’8 e 9 giugno, la Victoria Torino fa incetta di medaglie al Campionato Nazionale di specialità Gold Allievi/Junior/Senior Maschile Si chiude un weekend ricco di soddisfazioni per i ginnasti della Victoria Torino che hanno preso parte al Campionato Nazionale di specialità Gold di Ginnastica artistica per le categorie allievi, junior e senior il 2 e il 3 giugno a Fermo. Ottimi risultati per il ginnasta junior ...

Al Forum di Milano i campionati italiani di Ginnastica artistica dal 4 maggio : ... ci saranno anche le mitiche Farfalle, la squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, campionessa del mondo ai 5 cerchi, e alcuni tra i protagonisti del programma di Mtv "Ginnaste " Vite ...

Jesolo - Presentato alla stampa l'XI Jesolo Trophy di Ginnastica artistica Femminile : L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su www.volare.tv ". , Foto Filippo Tomasi - Photography 2018,

Jesolo - Presentata alla stampa l'XI Jesolo Trophy di Ginnastica artistica Femminile : Abbiamo visto vincere il Trofeo di Jesolo a squadre e ginnaste che poi hanno conquistato Campionati del Mondo ed Olimpiadi. Abbiamo fatto gareggiare più di 500 atleti , 156 italiane, 85 americane, 33 ...