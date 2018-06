Gigi d' Alessio e Anna Tatangelo insieme al concerto di Vasco Rossi Crisi finita? I fan

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : ritorno di fiamma tra i due? (FOTO) : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sorpresi insieme ad un matrimonio Alcuni mesi fa Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno annunciato ai giornali di aver deciso di separarsi dopo anni di amore. Una notizia, che ovviamente ha creato un bel polverone mediatico. Tuttavia Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno sempre rivelato di essere rimasti comunque in buoni rapporti, continuando a provare una profonda stima reciproca. Finita qua? ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio insieme da Vasco Rossi : Prima la partecipazione congiunta al matrimonio di una nipote di lui (con tanto di esibizione in duetto sulle note di Un nuovo bacio), ora il concerto di Vasco Rossi fianco a fianco. Negli ultimi giorni stiamo assistendo a un vero e proprio riavvicinamento tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, e la musica – manco a dirlo – sta giocando un ruolo centrale in questa vicenda. Come testimoniano i profili social dei due cantanti, Anna ...

Pace fatta tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio : Dopo settimanale di indiscrezioni, silenzi e smentite, è arrivata la verità: Anna Tantagelo e Gigi D'Alessio sono tornati insieme. In esclusiva il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da ...

“Beccati così”. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : le foto ‘compromettenti’ dopo l’addio. E chi li ha visti non ha dubbi : ”Quello è amore” : Che avessero mantenuto buoni rapporti lo avevano confermato, ma ora c’è chi pensa anche a un riavvicinamento. Anna Tantangelo e Gigi D’Alessio hanno fatto “coppia fissa” al matrimonio della nipote di lui, dove si sono mostrati sereni e complici. I due cantanti si sono anche esibiti insieme per la gioia di tutti i presenti, hanno cantato i loro successi, tra cui “Un nuovo bacio”, brano scritto da Gigi e interpretato da Anna del 2002. ...

Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo insieme al concerto di Vasco Rossi/ "Io e te come nelle favole" : torna l'amore : Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo insieme al concerto di Vasco Rossi per la gioia dei fan, i due sono tornati insieme? Lei scrive: "Io e te come nelle favole" e i dubbi svaniscono(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Torna il sereno tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio : il video "rubato" fa il giro della rete : "Il tempo racconterà cosa succederà". Così, intervistata da Federica Panicucci, la cantante Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme. Crisi superata? : Sono diversi mesi che Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono in Crisi, non vivono più insieme e non appaiono più in coppia agli eventi mondani. I due non sono mai voluti scendere nei dettagli di questa ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme a un matrimonio cantano per gli sposi : Difficile dire se sia pace fatta tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, quel che pare più probabile, però, è che tra i due la fase del disgelo sia ufficialmente iniziata. I due cantanti, infatti, sono tornati a cantare insieme per un evento speciale, il matrimonio di una nipote di Gigi, che è stato arricchito proprio dalla performance della ex coppia, che seduta insieme al pianoforte ha intonato la hit Un nuovo bacio, come mostrano diverse ...

Tutto su Gigi D'Alessio : la storia con Anna Tatangelo - le curiosità e i drammi! : ... ma dove forse con i progressi della scienza ora lei avrebbe sconfitto il brutto male che se l'è portata via' , ha raccontato il cantante a Famiglia Cristiana. Dopo la scomparsa dei suoi genitori ha ...

Avanti un altro - pure di sera/ Diretta e ospiti : Gigi D'Alessio in studio - Malgioglio si dichiara a Bonolis : Avanti un altro, pure di sera: Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono, oggi, mercoledì 6 giugno, una serata speciale insieme a tanti ospiti come Barbara D'Urso e Gigi D'Alessio.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:44:00 GMT)

Avanti un altro - pure di sera/ Diretta e ospiti : Barbara D'Urso e Gigi D'Alessio - in gara c'è Malgioglio : Avanti un altro, pure di sera: Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono, oggi, mercoledì 6 giugno, una serata speciale insieme a tanti ospiti come Barbara D'Urso e Gigi D'Alessio.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 21:31:00 GMT)

Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi D'Alessio : 'Il tempo dirà cosa succederà' : Anna Tatangelo , dopo la fine della storia con Gigi D'Alessio, si confessa così nello studio di Mattino Cinque. 'Dopo la fine della storia con Gigi ho vissuto un periodo molto duro, ma mio figlio ...

Annunciati gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera da Gigi D'Alessio a Barbara d'Urso : Il format di 'Avanti un altro!', ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: in Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Vietnam e ...

Annunciati gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera da Gigi D’Alessio a Barbara d’Urso : Anche Gigi D'Alessio tra gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera. La prima serata di Canale5 è pronta a ospitare lo speciale nel quale Paolo Bonolis accoglierà tanti grandi nomi del mondo dello spettacolo, compresa Barbara d'Urso. Oltre ai nomi già Annunciati, presente in studio anche una versione inedita di Laura Palmer. Il meccanismo di gioco sarà completamente rivoluzionato e studiato appositamente per l'occasione. Gli ospiti saranno ...