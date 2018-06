Giappone | ad aprile risale settore terziario | +1 | 4% su mese

Giappone : ad aprile cresce leading index a 105 - 6 punti : Roma, 7 giu. (AdnKronos/dpa) – cresce il leading index Giapponese ad aprile. Secondo i dati preliminari diffusi oggi dall’Ufficio di Gabinetto, l’indice che misura l’attività economica futura è salito a 105,6 punti dai 104,5 punti di marzo. Migliora anche il coincident index, che misura l’attività economica corrente, salendo a 117,7 punti dai 116 del mese precedente, poco sotto le attese che indicavano 117,8 punti. ...

Giappone - netta frenata produzione industriale aprile - dubbi su... : cresciuta molto meno delle attese la produzione industriale Giapponese in aprile, rafforzando i timori sulle prospettive dell'economia dopo la contrazione registrata nel primo trimestre.

Giappone - industria ad aprile +0 - 3% : In base ai dati del ministero dell'Economia e del Commercio, il rialzo in aprile è pari allo 0,3% rispetto al +1,4% del mese precedente. invariato il giudizio del governo di Tokyo, che indica una '...

Giappone - industria ad aprile +0 - 3% : 5.53 L'accelerazione della domanda dal comparto auto spinge la produzione industriale in Giappone per il terzo mese consecutivo, ma prevale la cautela sulla scia degli ultimi segnali di instabilità che arrivano dall'eurozona, e la sostenibilità della domanda nel Medio e lungo termine. In base ai dati del ministero dell'Economia e del Commercio, il rialzo in aprile è pari allo 0,3% rispetto al +1,4% del mese precedente. invariato il giudizio ...

Giappone - cresce la voglia di shopping ad aprile : Teleborsa, - Aumentano i consumi in Giappone . Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI, , nel mese di aprile le vendite al dettaglio sono salite su ...

Giappone : vendite retail cresciute dell'1 - 6% annuo in aprile : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, le vendite retail sono infatti cresciute in aprile dell'1,6% annuo, in accelerazione rispetto all'1,0% di marzo , ...

Giappone : ad aprile vendite al dettaglio crescono oltre previsioni : Roma, 30 mag. (AdnKronos/dpa) – crescono oltre le previsioni le vendite al dettaglio in Giappone. Ad aprile, secondo i dati preliminari diffusi oggi dal ministero dell’Economia, Commercio e Industria, si è, infatti, registrato un incremento dell’1,6% annuo, rispetto all’1% di marzo. Si tratta del sesto dato in crescita consecutivo. Su base congiunturale, le vendite al dettaglio mostrano un progresso dell’1,4% ...

Giappone - stabile l'inflazione ad aprile : Teleborsa, - stabile ma negativa l'inflazione in Giappone. Indicazione che lascia presagire una continuazione degli stimoli monetari da parte della Bank of Japan, messi a punto proprio per risollevare ...

Giappone : ad aprile in lieve crescita indice Economy Watchers’ : Roma, 10 mag. (AdnKronos/dpa) – Cresce lievemente ad aprile l’indice Economy Watchers’ Giapponese. Secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio di Gabinetto, l’indice che misura le valutazioni dei cittadini sull’economia è salito a 49 punti rispetto ai 48,9 del mese di marzo. La soglia tra un giudizio ottimista e uno pessimista è quella di 50 punti. L’outlook è migliorato a 50,1 punti dai 49,6 del mese ...

Giappone - sentiment dei consumatori giù ad aprile : Teleborsa, - Peggiora il sentiment dei consumatori Giapponesi nel mese di aprile. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, l' indice di ...

Giappone - crescita attività manifattura torna ad accelerare in aprile : ... grazie alla risalita di produzione e domanda interna, a segnalare un possibile recupero dell'economia dopo un trimestre di atteso assestamento.