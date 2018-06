Gianna Nannini all’Arena di Verona premiata con Fenomenale aspettando il nuovo tour

optimaitalia

: Wind Music Awards 2018 Diretta 12 giugno Gianna Nannini - #Music #Awards #Diretta #giugno - zazoomblog : Wind Music Awards 2018 Diretta 12 giugno Gianna Nannini - #Music #Awards #Diretta #giugno - OptiMagazine : #WMA18 @GiannaNannini all'Arena di Verona per i #WindMusicAwards2018 premiata con #Fenomenale aspettando il nuovo t… - Giuseppee02 : RT @TedeskEmpire: Gianna Nannini che sbaglia tutto il playback #WMA18 -

(Di martedì 12 giugno 2018) Dopo aver concluso la tranche di concerti nei palazzetti segnata da un infortunio,all'Arena diper i Wind Music Awards 2018 è tornata in piedi dopo un lungo periodo trascorso con le stampelle in seguito alla caduta al concerto di Genova lo scorso aprile.Un incidente che non le ha impedito di proseguire con le date di- Il, anzi: laha partecipato anche al Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma e non ha disdegnato partecipazioni televisive come quella ad Amici di maria De Filippi, oltre ad esibirsi di recente sul palco dello stadio San Paolo di Napoli per l'evento tributo Pino è.all'Arena diper i Wind Music Awards 2018 ha presentato il suo, brano che avrebbe dovuto dare il titolo all'ultimo album Amore Gigante (poi cambiato in corsa per la contemporanea uscita sul mercato di ...