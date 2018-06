Gianna Nannini all’Arena di Verona premiata con Fenomenale aspettando il nuovo tour estivo (video) : Dopo aver concluso la tranche di concerti nei palazzetti segnata da un infortunio, Gianna Nannini all'Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018 è tornata in piedi dopo un lungo periodo trascorso con le stampelle in seguito alla caduta al concerto di Genova lo scorso aprile. Un incidente che non le ha impedito di proseguire con le date di Fenomenale - Il tour, anzi: la Nannini ha partecipato anche al Concertone del Primo Maggio in Piazza ...

Amici 17 – Il Serale nella collocazione straordinaria della domenica, propone questa sera la Nona puntata, la semifinale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Un'edizione strana questa, con un nuovo meccanismo che però dopo solo poche puntate è stato stravolto per esigenze di programma e anche di ascolti.

Regale duetto tra Carmen e Gianna Nannini sul trono con Meravigliosa Creatura e Fenomenale (video) : Il duetto tra Carmen e Gianna Nannini è una sfida tra dive. L'artista senese si è esibita seduta sul trono perché ancora in convalescenza dopo la brutta caduta che l'ha costretta a tenere un tutore al ginocchio, infortunio che non l'ha fermata dal continuare con il suo tour nei palazzetti che ha concluso brillantemente. Il primo brano scelto è Meravigliosa Creatura, uno dei brani di maggior successo di Gianna Nannini, nel quale Carmen ha ...

