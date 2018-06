blogo

: Viva Malgioglio all'opposizione contro il ministro Fontana. #GF15 - CdGherardesca : Viva Malgioglio all'opposizione contro il ministro Fontana. #GF15 - gossipblogit : Gf15, Malgioglio: 'La vera vincitrice è Barbara D'Urso' - skyhome86 : RT @neodie: Finalmente in arrivo la Funko Pop di Cristiano Malgioglio! Can’t wait @InfoMalgioglio #Gf15 -

(Di martedì 12 giugno 2018) Cristiano, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha vestito i panni dell'opinionista del, condotto da Barbare D'. In un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che proprio la conduttrice si può considerare ladi questa edizione. Per il paroliere e cantante è stato un piacere lavorare al suo fianco, e anche insieme a Simona Izzo, altra opinionista del reality. Quando l'ironia supera il personaggio. @grandefratellotv @carmelitad@canale5 @social_mediaset Un post condiviso da Cristiano(@cristianoreal) in data: Giu 5, 2018 at 4:09 PDT prosegui la lettura: "LaD'" pubblicato su Gossipblog.it 12 giugno 2018 16:56.