Genova | ucciso 20enne accoltellatore | poliziotto indagato Gabrielli “taser agli agenti”

Ragazzo ucciso da poliziotto a Genova - Gabrielli : 'In arrivo i teser per gli agenti' : 'Queste vicende lasciano sempre amarezza: anche quando muore una persona che delinque e che si è posta in condizione di offesa nei nostri confronti. Non è mai una cosa positiva e mi fa piacere che ne ...

Franco Gabrielli sul ragazzo ucciso da un agente a Genova : "Presto i poliziotti avranno i taser in dotazione" : "Presto i poliziotti avranno in dotazione i taser (pistole elettriche) così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli uscendo dall'ospedale San Martino dove ha fatto visita ai due poliziotti delle volanti feriti nell'intervento di domenica scorsa in cui un agente ha dovuto sparare uccidendo un giovane che ...

Ventenne ucciso a Genova e poliziotto indagato - il prefetto Gabrielli : "Presto in dotazione i taser" : Salvini: "Da cittadino e ministro sono vicino all'agente". La procura vuole capire se siano state rispetate le procedure. Il capo della polizia Gabrielli in...

Ventenne ucciso a Genova e poliziotto indagato - Salvini : "Da cittadino e ministro sono vicino all'agente" : La procura vuole capire se siano state rispetate le procedure. Il capo della polizia Gabrielli in visita all'agente ferito: "Presto in dotazione i taser"

Genova - giovane tenta di aggredire un agente : ucciso in casa

Ucciso da poliziotto a Genova - agente indagato : omicidio colposo

Ucciso da poliziotto a Genova - la moglie su Facebook : 'Ti hanno tolto la vita - ti amerò per sempre' : 'Volete la verità: mio marito aveva litigato con me e un pò con i fratelli. Ma era calmo'. Lo ha scritto sulla sua pagina di Fb Nataly Giorgia Tomalà, la moglie del ventenne Ucciso ieri dai poliziotti ...

Genova - giovane tenta di aggredire un agente : ucciso in casa

Genova - 20enne tenta di aggredire un agente : ucciso in casa - ferito il poliziotto : Il giovane ecuadoregno stava dando in escandescenze e la madre, impaurita, ha chiamato il 118 e si è barricata in una stanza. Il ragazzo ha poi colpito uno dei poliziotti con una coltellata ed è stato aperto il fuoco. Il sindacato Sap: "Sarebbe bastata una pistola tase per evitare la tragedia"Continua a leggere

Genova - ACCOLTELLATO DA ECUADORIANO : POLIZIOTTO IN CODICE ROSSO/ 20enne ucciso durante un Tso : GENOVA, lite e tragedia: ecuadoregno 20enne accoltella POLIZIOTTO, il collega gli spara e lo uccide. Ultime notizie, dramma in Via Borzoli: ferito grave l'agente all'ospedale San Martino(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 22:20:00 GMT)