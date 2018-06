Genova - sparati almeno 5 colpi su giovane ucciso in casa da agente : Genova, sparati almeno 5 colpi su giovane ucciso in casa da agente La vittima colpita all’altezza del torace in punti vitali. Per l'accaduto è indagato il poliziotto intervenuto nell'abitazione insieme a un collega. Quest'ultimo era stato aggredito con un coltello dal giovane. La madre del ragazzo: chiamato medico, arrivata ...

Ventenne ucciso a Genova da un poliziotto - la madre : «Ammazzato come un cane - voglio giustizia». Almeno 5 i colpi sparati : Jefferson Tomalà, il ragazzo di 21 anni ucciso domenica in casa a Genova da un agente è stato colpito con Almeno cinque colpi di pistola all'altezza del torace in punti vitali....