Genova | 21enne ucciso in casa durante Tso | indagato agente che ha sparato Gabrielli

(Di martedì 12 giugno 2018) È stato iscritto al registro degli indagati per omicidio colposo il poliziotto che lunedì haalJefferson Garcia Tomala, uccidendolo nella sua abitazione anel corso di un Tso, dopo essere stato aggredito dal ragazzo con un coltello. Un atto tecnico, fa sapere la procura, che vuole accertare se nell’uso considerato legittimo della pistola l’abbia in qualche modo ecceduto e se le procedure seguite nell’intervento fossero corrette. Sull’episodio è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che si è detto “vicino a unche ha fatto il proprio dovere”. Solidarietà espressa anche dal capo della Polizia Franco, che ha poi ha annunciato che “presto i poliziotti avranno in dotazione i taser per agire in ulteriori condizioni di sicurezza”. “Abbiamo terminato l’iter per dotare tutto ...