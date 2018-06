Genoa | sorpresa a centrocampo | ecco la novità per la mediana

Calciomercato Genoa - mossa a sorpresa : beffata l’Atalanta : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A contro il Torino, ormai nessun obiettivo di classifica e per questo motivo si sta pensando già al mercato della prossima stagione. In particolar modo mossa a sorpresa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Genoa è in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni di Leo Stulac, centrocampista del Venezia, accordo di massima ...

Il Genoa forte su Skorupski - ma sui giornali spuntano due nomi a sorpresa Video : Ore calde in casa Genoa per il futuro di Perin. Questa mattina i giornalisti della rosea hanno svelato l'intesa tra il numero uno del Grifone e la Juventus [Video], che a questo punto avrebbe superato il Napoli. Preziosi era stato molto chiaro con gli azzurri: Fate in fretta perchè su Perin ci sono anche i bianconeri. Evidentemente Beppe Marotta ha compiuto l'accelerazione decisiva in queste ultime ore, strappando l'ok del portiere del Genoa e ...

Un club piomba a sorpresa su Rossi - Genoa intrigato da un attaccante brasiliano Video : Il domani di #Giuseppe Rossi è ancora tutto da scrivere. Certo che è l'ex attaccante della Nazionale azzurra non sta lasciando il segno con la maglia del #Genoa, almeno fino a questo momento. Il ritorno in campo di Pepito è stato ostacolato da alcuni acciacchi fisici che hanno rallentato il suo inserimento in gruppo. Sabato scorso contro la Spal ha giocato buona parte della ripresa, ma non è riuscito ad incidere. Complice un momento difficile ...