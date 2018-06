Gene che ferma il tumore Il P53 riesce a frenare il linfoma a cellule beta e forse anche

Scoperta l’arma segreta del Gene che protegge dai tumori : Scoperta l’arma segreta del gene P53, una sorta di Sacro Graal della lotta contro il cancro: basti pensare che nel mondo la meta’ delle forme di tumore e’ legata a un malfunzionamento di questo gene. Solo ora si e’ scoperto che il suo asso nella manica e’ un’alleanza con sequenze di informazione genetica specializzate nel riparare il Dna. Pubblicato sulla rivista Nature Medicine, il risultato si deve al gruppo ...

Scoperta l'arma segreta del Gene che protegge dai tumori : Scoperta l'arma segreta del gene P53, una sorta di Sacro Graal della lotta contro il cancro: basti pensare che nel mondo la metà delle forme di tumore è legata a un malfunzionamento di questo gene. Solo ora si è scoperto che il suo asso nella manica è un'alleanza con sequenze di informazione genetica specializzate ...

Autismo - Dna e cervello/ Lo studio dell’Iit di Rovereto : correlazione fra pazienti e mutazioni Genetiche : Autismo, Dna e cervello, lo studio dell’Iit di Rovereto: correlazione fra pazienti e mutazioni genetiche. Interessante scoperta da parte di un gruppo di ricercatori italiani(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 11:56:00 GMT)

Lucia - 19 anni - stroncata da una malattia Genetica : aveva la maturità tra qualche giorno : Lucia aveva compiuto diciannove anni lo scorso febbraio e viveva a Matelica. Fin dalla nascita ha dovuto combattere contro la fibrosi cistica, malattia che, nelle ultime settimane, aveva gravemente debilitato il suo fisico. Il commosso saluto di amici, parenti e conoscenti.Continua a leggere

Scoperta la mutazione Genetica che causa l'autismo : Secondo una ricerca scientifica dell'Istituto Italiano di Tecnologia , Iit, di Rovereto e dell'Università di Pisa una zampata del dna taglia i ponti nel cervello procurando una delle forme più comuni ...

Generation Zero : ecco il nuovo coop a tema anni 80 di Avalanche Studios : Poche ore fa Avalanche Studios ha annunciato il suo nuovo FPS cooperativo ambientato in una Svezia anni 80, Generation Zero.Come riporta VG247.com stiamo parlando di un cooperativo per 4 giocatori in cui bisogna affrontare scontri all'ultimo sangue con dei robot che, in questa Svezia alternativa hanno deciso per un motivo non specificato di invadere una tranquilla cittadina.Dal video che trovate qui sotto possiamo dare una prima occhiata ...

Capatonda torna sul piccolo schermo con 'The Generi' su Now Tv : Maccio Capatonda torna in tv. L'amatissimo personaggio interpretato da Marcello Macchia sarà il protagonista di 'The Generi', una nuova produzione realizzata da Sky e Lotus Production che esordisce da ...

Iran - Generale non crede che USA e Israele siano davvero pericolosi - : Israele e Stati Uniti non sono capaci di mettere in pratica un'aggressione militare contro l'Iran. Lo riferisce l'agenzia Fars citando il generale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ...

Perché il ddl sulla 'Generazione distribuita' di energia in Sicilia è una rivoluzione copernicana : ... divulgazione e certificazione l'adozione generalizzata della generazione distribuita dell'energia dalle fonti energetiche rinnovabili, inclusa l'adozione delle prassi dell'economia circolare da ...

The Generi - Maccio Capatonda e la serie-parodia che mantiene intatto il suo umorismo (Anteprima Blogo) : Prendete Maccio Capatonda, la sua comicità surreale, qualche guest star ed i Generi cinematografici e non solo più popolari. Da questo mix è nato The Generi, la nuova avventura di Capatonda (al secolo Marcello Macchia) che debutta da domani, 7 giugno 2018, in esclusiva su NOW TV (con con questo titolo inaugurerà la nuova collezione Generation, rivolta al pubblico più giovane) e Sky On Demand. The Generi, la trama ...

Salute : Gene responsabile della leucemia causa anche rara sindrome : Oltre a vari tipi di leucemie può causare anche la sindrome di Schinzel-Giedion: scoperto il funzionamento di SETBP1, un oncogene in grado di alterare la trascrizione di altri geni. Nel 2012 il gruppo di ricerca diretto dal professor Carlo Gambacorti-Passerini, professore di Ematologia all’Università di Milano-Bicocca e direttore dell’Unità di Ematologia presso l’Ospedale San Gerardo, ASST di Monza, identificò il gene SETBP1 come nuovo oncogene ...

