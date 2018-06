blogo

: Gelmini (FI): 'I toni di Salvini non sono i nostri, ma il ministro ha fatto la scelta giusta sull'Aquarius' - aldoceccarelli : Gelmini (FI): 'I toni di Salvini non sono i nostri, ma il ministro ha fatto la scelta giusta sull'Aquarius' - Politica111 : Gelmini (FI): 'I toni di Salvini non sono i nostri, ma il ministro ha fatto la scelta giusta sull'Aquarius' - polisblogit : Gelmini (FI): 'I toni di Salvini non sono i nostri, ma il ministro ha fatto la scelta… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera, questa mattina è intervenuta nel corso della trasmissione Radio Anch'io per parlare di due argomenti: la possibilità di creare un partito unico di centrodestra e l'atteggiamento di Lega e Forza Italia sul tema dell'immigrazione. Sulla possibilità di un partito unico sostenuta da Giovanni Toti, governatore della Liguria,commenta:"Per rispondere a Toti dico che ho stima e amicizia nei suoi confronti, ma, come lui sa, perché ne abbiamo parlato molte volte, ioassolutamente contraria al partito unico, perché credo che non avrebbe alcun senso politico. Il partito unico vorrebbe dire recuperare qualche poltrona grazie al consenso di, ma no, grazie, a me non interessa"Sul Forza Italia la capogruppo dice:"Noi siamo figli di una storia che è nata nel '94, è chiaro che Forza Italia attraversa ora un momento di ...