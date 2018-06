Gatti vanno castrati | chiede petizione firmata da 115' 000 persone

C-At work - quando i Gatti vanno al lavoro. Le foto : C’è un gatto in vetrina, uno comodamente seduto su una poltrona da barbiere, un altro ancora sbircia tra gli scaffali di una biblioteca. Sono i protagonisti del progetto C-At work di Marianna Zampieri, foto grafa o meglio gattografa, come lei stessa si definisce. Appassionata di gatti ha iniziato a immortalarli con il suo obiettivo da quando ne ha adottato il suo Arthur nel 2012. E inutile dirlo, il suo modello preferito resta lui. «Il mio ...

Cani e Gatti “vanno soppressi in caso di eruzione del Vesuvio” : “E’ illegale” : “Nel ‘Piano Vesuvio‘ della Regione Campania – si spiega in una nota – è prevista la soppressione degli animali ‘da compagnia’ che si trovassero nella cosiddetta “zona rossa”, cioè la più colpita da un’eventuale emergenza, e di cui risulti impossibile l’evacuazione. Contro questa disposizione, definita “illegale” dalla maggiori associazioni nazionali di protezione animale, ...