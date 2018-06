: Franco Gabrielli sul ragazzo ucciso da un agente a Genova: 'Presto i poliziotti avranno i taser in dotazione' - HuffPostItalia : Franco Gabrielli sul ragazzo ucciso da un agente a Genova: 'Presto i poliziotti avranno i taser in dotazione' - LaStampa : Gabrielli in visita all’agente ferito in via Borzoli: “Presto i taser ai poliziotti” - MediasetTgcom24 : Ucciso da agente a Genova, Gabrielli: 'Presto taser ai poliziotti' #FrancoGabrielli -

avranno in dotazione i(le pistole elettriche), così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi". A dirlo è il capo della Polizia,,dopo aver fatto visita a Genova ai duedelle volanti feriti domenica scorsa, durante un intervento in cui è rimasto ucciso un 20enne sudamericano che stava tentando di accoltellare uno degli agenti.(Di martedì 12 giugno 2018)