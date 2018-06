Gabrielli in visita all’agente ferito in via Borzoli | “Presto i taser ai poliziotti” 

lastampa

(Di martedì 12 giugno 2018) «Presto i poliziotti avranno in dotazione i “” (pistole elettriche) così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi». Lo ha detto il capo della polizia Francouscendo dall’ospedale San Martino dove questa mattina, accompagnato dal questore, ha incontrat...