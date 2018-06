Fs : nuovo treno Pop in anteprima a Bari (2) : (AdnKronos) – Sono stati oltre 30mila i visitatori del Villaggio #lamusicastacambiando allestito da Trenitalia in piazza Libertà a Bari, saliti a bordo del modello per conoscere e valutare nel dettaglio le caratteristiche del nuovo Pop. Un treno progettato e costruito attorno alle esigenze di chi dovrà viaggiarci e lavorarci. Più comodo e flessibile negli allestimenti interni, adattabili alle diverse esigenze del territorio, più sicuro ...

Fs : nuovo treno Pop in anteprima a Bari : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Il nuovo treno Pop in anteprima nella centralissima piazza Libertà a Bari nel Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando. Il capoluogo pugliese ospita la terza tappa meridionale di un road show promosso da Trenitalia nelle principali piazze italiane, per far conoscere a cittadini e pendolari i nuovi convogli della sua flotta regionale, destinati a rivoluzionare positivamente l’esperienza di viaggio dei ...

Fs : nuovo treno Pop in anteprima a Bari (2) : (AdnKronos) – Sono stati oltre 30mila i visitatori del Villaggio #lamusicastacambiando allestito da Trenitalia in piazza Libertà a Bari, saliti a bordo del modello per conoscere e valutare nel dettaglio le caratteristiche del nuovo Pop. Un treno progettato e costruito attorno alle esigenze di chi dovrà viaggiarci e lavorarci. Più comodo e flessibile negli allestimenti interni, adattabili alle diverse esigenze del territorio, più sicuro ...

Fs : nuovo treno Pop in anteprima a Bari (3) : (AdnKronos) – Un netto e oggettivo miglioramento si evidenzia soprattutto sull’affidabilità del servizio: le corse cancellate sono oggi meno di 6 su mille programmate, ossia il 68,6% in meno di 4 anni fa, e addirittura soltanto una su mille è imputabile direttamente a Trenitalia (-86,2% vs 2014) Sul fronte del rinnovo della flotta, l’accordo quadro, siglato con le aziende vincitrici della gara internazionale, consentirà a ...

CALUSO - DISASTRO FERROVIARIO : VIDEO DELLO SCONTRO TRENO-TIR/ Acquisito nuovo video di sicurezza ad Aré : CALUSO, SCONTRO TRENO-TIR: ecco il video, cos'è successo? Macchinista morto a pochi mesi dalla pensione. Destino beffardo per Roberto Madau, il 61enne morto mercoledì sera(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:56:00 GMT)

Trenitalia - il nuovo treno regionale Rock di Hitachi Rail ha debuttato a Pistoia : Su il sipario sul nuovo treno regionale Rock di Trenitalia, realizzato da Hitachi Rail Italy , che oggi ha presentato a Pistoia il primo esemplare del treno doppio piano a cinque casse che Ferrovie ...