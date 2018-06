Forza Horizon 4 | aperti i preordini sul Microsoft Store per Windows 10 e Xbox One

Xbox Game Pass si allarga : in arrivo Forza Horizon 4 - Crackdown 3 e Gears 5 : Più Passano i mesi e più l’abbonamento Xbox Game Pass, nato da pochissimo, diventa allettante per tutti quei Gamer che desiderano provare più di 100 giochi spendendo pochissimo in relazione al costo dei singoli titoli che, talvolta, raggiungono tranquillamente le 70 euro. Approfittando del keynote E3 2018, Microsoft ha annunciato un’espansione piuttosto importante per il Game Pass. A partire da oggi, gli utenti che hanno sottoscritto ...

Forza Horizon 4 : Quello che c’è da sapere sulle stagioni : Durante la conferenza E3 2018 di Microsoft, è stato ufficialmente il quarto capitolo della serie Forza Horizon, il quale ci porterà a sfrecciare per le strade inglesi, introducendo per la prima volta le stagioni. Scopriamo insieme Quello che c’è da sapere, ma prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Forza Horizon 4: Le stagioni Playground ...

E3 2018 : le novità di Xbox - da Forza Horizon 4 a Halo Infinite - : Il nuovo trailer che mostra parti dell'azione di gioco ci catapulta in atmosfere cupe causate da una maledizione Maya che Lara dovrà fermare per salvare il mondo. Tom Clancy's The Division 2 Torna lo ...

Forza Horizon 4 si mostra al mondo - ed è incantevole : ... solo su Xbox One X?, , insieme ad un inedito sistema di stagioni dinamiche : si passerà dall'inverno alla primavera, e dall'estate all'autunno, in un mondo che reagirà e si adatterà attivamente ai ...

E3 2018 : Forza Horizon 4 svelato con un nuovo trailer : Alla conferenza E3 2018 c'è stato spazio anche per l'atteso Forza Horizon 4, che si è mostrato in un nuovo trailer.Da quanto emerso dalla conferenza, il gioco proporrà un open world con stagione, meteo e tempo del giorno dinamici ma sincronizzati nella community. Dal punto di vista tecnico, Forza Horizon 4 girerà a 60fps fissi su Xbox One X.Read more…

Microsoft potrebbe acquisire Playground Games - gli sviluppatori di Forza Horizon : Lo sviluppatore britannico Playground Games potrebbe essere in procinto di essere acquisito da Microsoft. O almeno così sembra, stando a un recente cambio nell'assetto dello studio responsabile della serie di Forza Horizon. Come riporta Wccftech, il 29 maggio scorso, infatti, Keith Ranger Dolliger è stato nominato nuovo direttore all'interno di Playground.Una veloce ricerca su Google mostra che Mr. Dollinger è stato per un lungo periodo Vice ...

L'originale Forza Horizon è meraviglioso in 4K su Xbox One X - analisi tecnica : Microsoft ha ripreso a rilasciare aggiornamenti grafici per i giochi di Xbox 360 su Xbox One X con quattro nuovi titoli, tra cui Forza Horizon, The Witcher 2, Crackdown e Fable Anniversary Edition. Abbiamo un boost della risoluzione di 9 volte superiore alL'originale in tutti e quattro i casi e un sensibile miglioramento delle prestazioni dove necessario, ma è sul primo gioco della lista che ci concentreremo oggi. La qualità delle immagini di ...