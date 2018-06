Forno a microonde | puliscilo con bicarbonato e aceto

dilei

(Di martedì 12 giugno 2018) Ilelettrico e quello asono tra gli elettrodomestici più difficili da pulire. Per quanto ne esistano di diversi tipi, non è mai consigliato far uso eccessivo di prodotti chimici industriali in quanto potrebbero rilasciare residui tossici nel cibo, mettendo a rischio la nostra salute. Come fare, quindi? Ecco un metodo totalmente naturale che ti stupirà per la sua efficacia e semplicità: quello delper ilIlè un ottimo alleato per la pulizia profonda di tutta la casa, soprattutto per quanto riguarda gli elettrodomestici che, come il, sono più soggetti a incrostazioni di grasso e unto. Si tratta di un metodo totalmente naturale, economico e che non rilascia residui chimici tossici. Ma come utilizzarlo per la pulizia accurata del nostroelettrico o del? Prima di procedere, pulisci ...