Fonti M5S | verso intesa sottosegretari

Governo : Fonti M5S - non esclusa alleanza con Lega per urne (2) : (AdnKronos) – Intanto sul fronte Lega Salvini prende tempo. “Mi faccia ragionare a mente fredda… – risponde a chi gli domanda di eventuali alleanze elettorali con i grillini – Sono ancora troppo incazzato per fare questo tipo di ragionamenti”. E se Salvini da un lato glissa alle domande, dall’altro omaggia i 5 Stelle per queste settimane fianco a fianco: “Ho trovato persone serie, di buonsenso, che ...

Governo ultime notizie - Cottarelli : “fiducia o voto dopo agosto”/ Fonti M5S : “non esclusa alleanza con Lega” : ultime notizie Governo: Cottarelli ricerve da Mattarella incarico per Governo tecnico. Data elezioni: "con la fiducia Legge di bilancio e voto nel 2019, altrimenti tra agosto e settembre"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:10:00 GMT)

Governo : Fonti M5S - non esclusa alleanza con Lega per urne : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Potrebbe cadere un altro grande tabu del pianeta M5S dopo il nulla di fatto sul fronte Governo M5S-Lega. A quanto apprende l’Adnkronos dai vertici grillini, non è esclusa un’alleanza con la Lega in vista del ritorno alle urne. Un’alleanza, viene spiegato, che si giocherebbe tutta sul programma di Governo messo insieme nelle ultime settimane -siglato dai due leader Luigi Di Maio e Matteo ...

Governo - Conte al Colle - Fonti M5s-Lega : 'Da Mattarella veto su Savona' : ... Mattarella ha posto veto su Savona Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha posto un veto su Paolo Savona, indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini come ministro all'Economia. Lo ...

Fonti M5S : 'Presidente Mattarella ha posto veto su Savona' : Secondo Fonti del M5s, il presidente Sergio Mattarella ha posto un veto su Paolo Savona come ministro dell'Economia.

Governo M5s-Lega - diretta – Conte convocato al Quirinale alle 19. Colle parla con Di Maio e Salvini. Fonti TgLa7 : “Situazione gravissima” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. A riferirlo è una nota del Colle, in cui si specifica che la sala stampa sarà aperta dalle 17.30. CRONACA ORA PER ORA 18.35 – Fonti TgLa7: “La situazione è gravissima” Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha dichiarato che, secondo Fonti autorevoli ...

Fonti M5S - mai fatto nomi vice ministri : In particolare, il riferimento è sia al dicastero dell'Economia con Paolo Savona, sia al nome della pentastellata Laura Castelli, una esponente 5 Stelle che secondo alcuni rumors potrebbe in realtà ...

Fonti M5S - mai fatto nomi vice ministri : 15.25 Non si è mai discusso di vice ministri e sottosegretari. Così Fonti autorevoli di M5S smentiscono i nomi che circolano nelle ultime ore di possibili viceministri. In particolare, il riferimento è sia al dicastero dell'Economia con Paolo Savona, sia al nome della pentastellata Laura Castelli, una esponente 5 Stelle che secondo alcuni rumors potrebbe in realtà essere del tutto fuori dal governo giallo-verde.

Fonti M5S : chiuso accordo programma - passi avanti su premier : Roma, 17 mag. , askanews, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno chiuso nell'incontro di questa mattina a Montecitorio l'accordo sul programma e, riferiscono Fonti del Movimento 5 stelle, hanno fatto ...

Putin ringrazia. Fonti del Cremlino : Stop alle sanzioni? "Buon segno da Lega e M5S" : La volontà di ritirare immediatamente le sanzioni Ue alla Russia inclusa, secondo le prime indiscrezioni, nel contratto di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle è un "buon segno" anche se l'Italia sarà chiamata a uno "sforzo maggiore" in sede europea se davvero vuole che le sanzioni vengano abolite. Lo dice all'ANSA una fonte vicina al Cremlino."Non è possibile per nessuno Stato membro dell'Ue decidere in modo ...

**Governo : Fonti M5S - lunedì al Quirinale? Realistico** : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – fonti M5S hanno fatto sapere, al termine del vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, di considerare un”’ipotesi realistica” la richiesta di essere ricevuti al Quirinale per riferire al capo dello stato sull’andamento del confronto per la formazione del governo. L'articolo **Governo: fonti M5S, lunedì al Quirinale? Realistico** sembra essere il primo su SPORTFAIR.