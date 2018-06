Fondazione Operation Smile Italia Onlus | sms che valgono sorrisi

meteoweb.eu

: RT @pace_aurelia: Benvenuto nel servizio per Fondazione Operation Smile Italia Onlus. Con la tua donazione contribuirai a far sorridere un… - giuseppe_m76 : RT @pace_aurelia: Benvenuto nel servizio per Fondazione Operation Smile Italia Onlus. Con la tua donazione contribuirai a far sorridere un… - pace_aurelia : Benvenuto nel servizio per Fondazione Operation Smile Italia Onlus. Con la tua donazione contribuirai a far sorride… - CeciliaBrizzi : RT @OpSmileITA: Per il terzo anno consecutivo, Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico della Fondazione Operation Smile Italia Onlu… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Un sms o una telefonata per ricostruire, fisicamente e psicologicamente, il sorriso di un bambino nato con gravi malformazioni al volto.– attiva da quasi 20 anni nel trattamento di patologie congenite cranio-maxillo-facciali – lancia la campagna sms solidale “House in– Dona una vita di”, al fine di ottimizzare e potenziare, anche sul territorio nazionale, il trattamento di malattie serie e invalidanti come la palatoschisi, la labiopalatoschisi e la labioschisi, comunemente nota come labbro leporino. La campagna sarà attiva dal 27 maggio al 17 giugno: con un sms o una chiamata al numero solidale 45586 sarà possibile, attraverso una donazione di 2, 5 o 10 euro, contribuire a cambiare la vita di un bambino nato con malformazioni al volto. Malformazioni che trasformano attività semplici e naturali come parlare, mangiare e, in ...