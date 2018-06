: Fmi: in arrivo nuvole scure su economia - NotizieIN : Fmi: in arrivo nuvole scure su economia - TelevideoRai101 : Fmi: in arrivo nuvole scure su economia - quoted_business : Per risollevare l'Argentina in arrivo dall'Fmi un prestito di 50 mld. E la cura a base di austerity… -

"Il sole splende ancora sull'globale. Ma leall'orizzonte stanno diventando piùgiorno dopo giorno, per non dire nel weekend". Così Christine Lagarde, numero 1 del Fondo monetario internazionale, a Berlino, al tradizionale vertice (X edizione)dei leader dei principali istituti economici mondiali (Wto, Ocse, Banca mondiale) riuniti in cancelleria con Angela Merkel. Tra i problemi principali: "Deterioramento della fiducia"; ha esortato a "ristabilirla",per agevolare una crescita inclusiva".(Di martedì 12 giugno 2018)