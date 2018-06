Florida | incidente pazzesco al casello | auto si schianta e uomo viene sbalzato fuori

sportfair

(Di martedì 12 giugno 2018) Un’si èta a tutta velocità contro lo spartitraffico di unstradale di Osceola County, inUnè stato immortalato la scorsa domenica dalle telecamere di sicurezza deldi Osceola County, in. Le immagini ci mostrano un’avvicinarsi a tutta velocità alstradale. Probabilmente a causa dell’alta velocità, l’centra in pieno lo spartitraffico del: dalla vettura dilaniata si vede uno degli occupanti chedall’abitacolo. Miracolosamente tutti e cinque gli occupanti, compreso quello, si sono salvati e nessuno risulta in fin di vita. L'articoloalsiVIDEO SPORTFAIR.