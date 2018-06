Flixbus | Fit | bene avanzamento applicazione ccnl

sportfair

(Di martedì 12 giugno 2018) Roma, 12 giu. (AdnKronos) – ‘Esprimiamo soddisfazione per lo stato didell’del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri-internavigatori ai lavoratori facenti capo a. Contiamo che presto siano tutelati tutti quanti”, così dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl in merito all’incontro di ieri tra, la piattaforma di servizi di autotrasporto passeggeri a lunga percorrenza, e i sindacati per fare il punto sull’dell’accordo siglato il 18 dicembre scorso. ‘L’azienda ha confermato il suo impegno a far applicare a tutte le imprese che fanno capo ad essa il, compiendo controlli e verifiche in questo senso. Ad oggi il contratto è applicato al 70% dei lavoratori. Il prossimo incontro per fare un nuovo punto della situazione è previsto a ...