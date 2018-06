Fisco | evade 20 mln e paga falsi contributi | denunciato imprenditore

sportfair

(Di martedì 12 giugno 2018) Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Evasione fiscale da 20 milioni di euro nell’edilizia scoperta dalla gdf di Brescia. Undi 66 anni, residente a Iseo (Brescia), in quattro anni avrebbe utilizzato tre società con sedi fittizie a Milano ma attive nel Basso-Sebino perre il, non dichiarando redditi per circa 20 milioni di euro e utilizzandocrediti Iva da 3 milioni di euro per nonre i.L’indagine, svolta dai finanzieri di Pisogne (Brescia) inizia nel 2017 da una segnalazione per operazioni sospette “attinente ad anomale movimentazioni finanziarie con la Repubblica di San Marino”.Di fatto, il 66enne gonfiava i costi delle società per ottenerecrediti iva da utilizzare perre fittiziamente, in compensazione, isociali e le ritenute Irpef dovute ai numerosi operai alle sue dipendenze e abbattendo così ...