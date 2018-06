Serie B - playoff diretta esclusiva Sky : Finale Andata - Palermo vs Frosinone : Va in scena a Palermo (diretta esclusiva su Sky Sport) il primo atto della Finale dei playoff di Serie B, che si concluderà domenica alla stessa ora allo stadio Stirpe, decretando la terza promossa in Lega A dopo Empoli e Parma. I siciliani di Stellone, ex ct dei ciociari, si sono qualificati eliminando il Venezia (1-1 e 1-0), gli uomini di Longo hanno invece conquistato la Finale a spese del Cittadella (dop...

Finale playoff Serie B 2018 : in diretta su Sky Mercoledì 13 e Sabato 16 Giugno alle 20.30 : Mercoledì 13 e Sabato 16 Giugno si giocheranno i 180 minuti della Finale play off di Serie B 2018 tra Palermo e Frosinone. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport 1 alle ore 20.30. La gara di andata si disputerà al Renzo Barbera di Palermo, il ritorno si giocherà presso lo stadio Benito Stirpe, impianto casalingo del Frosinone. La visione su Sky Sport 1 sarà offerta ai soli abbonati alla pay tv Sky e a chi ha attivato il pacchetto Sport di Now ...

Calcio a 5 - Finale playoff 2018 : Acqua&Sapone Unigross campione d’Italia! Luparense sconfitta in gara-5 - è tripudio tricolore : L’Acqua&Sapone Unigross è campione d’Italia. Gli abruzzesi hanno trionfato contro la Luparense in gara-5 della Finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5 e hanno alzato al cielo la coppa del tricolore sul campo dei campioni in carica al termine di un match condotto in maniera impeccabile, con personalità e carisma da vendere. Una storica prima volta quella dell’Acqua&Sapone, che si concretizza con un clamoroso ...

Serie C - sabato la Finale playoff tra Siena e Cosenza : sarà l’ultima di 1108 partite giocate in stagione : Sono state disputate 1.108 partite, di cui 988 di campionato, 73 di Coppa Italia (vinta dall’Alessandria), 38 di playoff, 6 di playout, 3 di supercoppa (conquistata dal Padova) Mancano 120 ore al termine della stagione agonistica in Serie C. sabato 16 giugno alle 20,45 allo stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara è di scena la finale play off tra Cosenza e Siena per l’ultimo posto per la Serie B (Lecce, Livorno ...

Cosenza - delirio nella notte : una città in estasi - fiume ‘rossoblu’ per la Finale playoff [VIDEO] : delirio nella notte per il Cosenza dopo il successo nella semifinale di playoff contro il Sudtirol, 2-0 all’ultimo respiro che ha permesso al club calabrese di conquistare la finale, adesso ultimo atto contro il Siena che ha avuto la meglio del Catania dopo i calci di rigore. Subito dopo la fine della partita, entusiasmo da parte de tifosi, fiume rossoblu per festeggiare un risultato già molto importante. Ma non è ancora finita, c’è ...

Video/ Palermo Venezia (1-0) : highlights della partita (Serie B - ritorno semiFinale playoff) : Video Palermo Venezia, risultato finale 1-0: gli highlights e i gol della semifinale di ritorno nei playoff di Serie B. Un'autorete di Domizzi manda i rosanero a giocarsi la finale(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Siena-Cosenza - Finale playoff Serie C : data - programma - orari e tv. A Pescara per la promozione in Serie B : Siena-Cosenza sarà la Finale dei Playoff di Serie C 2018 che mette in palio l’ultima promozione per la prossima Serie B. Le due squadre si contenderanno l’ultimo posto in palio per la cadetteria e si sfideranno nell’atto conclusivo secco: si decide tutto in una partita unica, una vera e propria Finale senza appello che si giocherà a Pescara nella giornata di sabato 16 giugno (ore 20.45). I toscani hanno eliminato il Catania ...

La Finale playoff tra Palermo e Frosinone : calendario - orari e regolamento : Fuori i tre allenatori campioni del mondo, spazio a Longo e Stellone alla guida di Frosinone e Palermo . Ecco le due finaliste negli spareggi della post-season, roulette che mette a confronto due ...

Palermo e Frosinone giocheranno la Finale dei playoff di Serie B : Il Frosinone si è qualificato alla finale dei playoff di Serie B dopo aver pareggiato 1-1 la semifinale di ritorno contro il Cittadella, giocata domenica sera allo stadio Benito Stirpe. Il Frosinone ha passato il turno con un risultato complessivo The post Palermo e Frosinone giocheranno la finale dei playoff di Serie B appeared first on Il Post.

Playoff serie C : Finale è Cosenza-Siena : Cosenza e Siena sono le finaliste di Playoff del campionato di calcio di serie C. La squadra cosentina ha sconfitto 2-0 in casa il Sudtirol, che all'andata aveva vinto 1-0. I toscani, vittoriosi 2-1 ...