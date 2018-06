Figc e Juventus | percorso formativo per l' Under 15

Figc e Juventus concordano percorso formativo sul rispetto per l'Under 15 : Ha rischiato l'esclusione dal campionato, ma se la caverà seguendo un corso 'sul rispetto dell'avversario e del corretto uso degli strumenti digitali', in attesa di eventuali provvedimenti ...

La Juventus : “scudetto numero 36” ma sono 34 - polemica con la Figc : La Juventus si è laureata campione d’Italia dopo il pareggio nella gara di campionato contro la Roma, altro trofeo dopo la vittoria della Coppa Italia. “Anche quest’anno, l’Allianz Stadium ha completato l’aggiornamento #MY7H”. La Juventus ha aggiornato per la settima volta consecutiva, il grande scudetto posto all’ingresso dell’Allianz Stadium, con su scritto il numero di successi in campionato. Ebbene, la polemica con la Figc (e non ...