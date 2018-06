Fidanzamento ufficiale per Ariana Grande e Pete Davidson | a breve le nozze? “Sono molto

optimaitalia

: RT @arigrande_ITA: ”La coppia ha annunciato a tutti il fidanzamento ufficiale alla festa di compleanno di Robert Pattinson (Los Angeles, Sa… - harry_e_lou : RT @arigrande_ITA: ”La coppia ha annunciato a tutti il fidanzamento ufficiale alla festa di compleanno di Robert Pattinson (Los Angeles, Sa… - OptiMagazine : Fidanzamento ufficiale per @ArianaGrande e Pete Davidson, a breve le nozze? 'Sono molto felice'… - MovimentoEtico : Ariana Grande e Pete Davidson si sposano: è fidanzamento ufficiale -

(Di martedì 12 giugno 2018)si sono fidanzati ufficialmente dopo poco più di un mese di frequentazione: l'indiscrezione lanciata dalla rivista People sulla base di una foto in cui la popstar mostrava un anello di diamanti è stata confermata dalla stessa cantante via Twitter.Nessun comunicato, ma una serie di risposte alle congratulazioni arrivate dai suoi fan hanno ufficializzato l'impegno reciproco tra la popstar e l'attore di Saturday Night Live.ha confermato di essere ufficialmente fidanzata lunedì 11 giugno dicendosi entusiasta della ritrovata serenità sentimentale. Solo lo scorso maggio era stata annunciata la rottura con il rapper Mac Miller, con cui laaveva anche duettato in passato, ma evidentemente la popstar stava già frequentando quello che sarebbe diventato di lì a poco il suo fidanzato."Puoi sempre parlare con noi e fidarti di ...