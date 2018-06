Fiamme nella zona 167 ad Ispica

Garage in Fiamme nella notte a Dogliani e Magliano Alfieri - scontro auto-furgone a Mondovì : Serata e nottata decisamente impegnative per le squadre dei vigili del fuoco della provincia di Cuneo. Superati gli interventi per i danni provocati dalle frequenti piogge scese ieri , venerdì 8 ...

Battipaglia - palazzo in Fiamme nella notte : fermato il presunto piromane : Eboli. Tragedia sfiorata nella notte in piazza Mustacchio, dove si è temuto il peggio a causa di un incendio scoppiato in un palazzo intorno alle 2 di notte. Le fiamme, appiccate nell'androne del ...

Migrante ucciso - Fiamme nella tendopoli : 23.51 Colonne di fumo si alzano dalla vecchia tendopoli di San Ferdinando (RC), dove i migranti hanno appiccato il fuoco a copertoni e rifiuti di ogni tipo. Dalle prime notizie raccolte i migranti non hanno lasciato avvicinare né vigili del fuoco né forze dell'ordine. Si teme una reazione all'omicidio di Soumaila Sacko, il Migrante maliano di 29 anni ucciso da una delle fucilate che hanno ferito altre 2 persone. Domani l'Unione sindacale di ...

Ancora un incendio nella notte a Lecce - in Fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia - : Non accenna minimamente a placarsi l'ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un'...

Vigorovea - incendio in ditta smaltimento rifiuti/ Fiamme domate nella notte - "nessun pericolo particolare" : Vigorovea, incendio in ditta smaltimento rifiuti: operazioni di spegnimento durate tutta la notte, Fiamme domate ma ancora ignote le cause. L'appello del sindaco(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:18:00 GMT)

Il mondo scopre Flambus alla romana : in 5 mesi 10 mezzi in Fiamme nella Capitale : "L'autobus avvolto dalle fiamme in via del Tritone ha acceso l'attenzione sulla problematica dell'incendio...

Paura a Roma : autobus in Fiamme nella Capitale [FOTO] : 1/38 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

Fiamme nella notte in casa di cura Villa Betania : c'erano 70 persone : Fiamme nella notte in una clinica a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, dopo la mezzanotte si è sviluppato un incendio nella casa di cura Villa Betania di via Pio IV all'Aurelio che ha ...

Fiamme nella notte nella casa di cura Villa Betania : nella struttura c'erano 70 persone : Fiamme nella notte in una clinica a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, dopo la mezzanotte si è sviluppato un incendio nella casa di cura Villa Betania di via Pio IV all'Aurelio che ha ...

Roma - Fiamme nella notte nella casa di cura Villa Betania : nella struttura c'erano 70 persone : fiamme nella notte in una clinica a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, dopo la mezzanotte si è sviluppato un incendio nella casa di cura Villa Betania di via Pio IV all'Aurelio che ha ...

Napoli - notte di paura al Chiatamone : auto in Fiamme nella movida - fuggi fuggi sul lungomare : Ancora una notte di caos e paura nella centralissima via Chiatamone, a ridosso del lungomare e dei grandi alberghi. Ancora tensione in piena movida, dunque, a poche decine di metri dalla sparatoria di ...

Rugby - Eccellenza 2018 : il Petrarca Padova batte in trasferta le Fiamme Oro nella semifinale di andata : Il Petrarca Padova timbra il cartellino e si avvicina alla finale del campionato di Eccellenza di Rugby 2018. La compagine veneta si è aggiudicata oggi infatti la semifinale di andata in casa delle Fiamme Oro per 36-27 e nel ritorno potrà gestire questo vantaggio potendo sfruttare anche il fattore campo. Appuntamento per la sfida decisiva a settimana prossima, sabato 5 maggio. Partono forte gli ospiti, in meta con Bettin dopo soli 2′, ma i ...

Reno in Fiamme : spettacoli pirotecnici nella valle del Reno : Inutile dire che il modo migliore per assistere a tali spettacoli è dal fiume stesso, in battello. Per maggiori informazioni potete consultare la pagina ufficiale della manifestazione , in inglese o ...

Cassonetti dei rifiuti in Fiamme nella notte a Modica : Due interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte a Modica per Cassonetti dei rifiuti in fiamme. Uno in contrada Michelica e l'altro in via Fabrizio