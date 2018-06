Festival Bellezza - 30 mila presenze : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Con oltre 30.000 presenze, teatri sold out, eventi unici ideati da grandi intellettuali e artisti, spettacoli e concerti in prima nazionale, il Festival della Bellezza, inaugurato da Philip Glass, chiude in crescita. E alla quinta edizione si conferma un unicum nel panorama culturale italiano con ...

Lecce - Il Festival termina …InBellezza il successo è nei contenuti non nei numeri : ... con base a Roma, chi ha scoperto che il Museo di Calimera, a pochi passi da casa propria, non ha nulla da invidiare ai più blasonati musei d'Italia e del mondo, chi ha compreso che dietro al ...

Philip Glass inaugura a Verona il 5° Festival della Bellezza : Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Due giorni fra binari e storia Vasco,Andrea ...

Al via la prima edizione del Festival inBellezza. In mostra le bellezze della nostra terra : Tutto ciò sarà raccontato attraverso una grande varietà di mezzi, che includono esposizioni in piazza, presentazioni in sala, mostre, ma anche concerti e spettacoli. Per incentivare la partecipazione ...

Verona : al Festival della Bellezza Denevue e Philip Glass ospiti d'eccezione (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Previste anche due prime teatrali, con protagonisti Vittorio Sgarbi e Federico Buffa. Un evento infine è dedicato all’ispirazione del Festival, con Umberto Galimberti che svela la Bellezza come segreta legge della vita. La rassegna è stata presentata questa mattina in Com

Verona : al Festival della Bellezza Denevue e Philip Glass ospiti d'eccezione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Philip Glass, musicista di fama internazionale inaugura il Festival domenica 27 maggio, alle 21.30, al Teatro Romano, con un concerto con triplo pianoforte di sue celebri composizioni unito a riflessioni sulle sue esperienze artistiche. L’appuntamento con Catherine Deneuv

Verona : al Festival della Bellezza Denevue e Philip Glass ospiti d'eccezione : Verona, 23 mag. (AdnKronos) - C’era anche il cantautore Ron, arrivato a sorpresa in Comune a Verona stamattina, a presentare la quinta edizione del Festival della Bellezza- I maestri dello Spirito, organizzato da IDEM con il patrocinio del Comune e in programma dal 27 maggio al 10 giugno. Tra gli os

"Dono di sé - sorgente di bellezza". Svelato il programma 2018 del Festival Arte e Fede : ... Provincia, Conferenza Episcopale Umbra ed Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, anche quest'anno il Festival porta ad Orvieto mostre, spettacoli, concerti, incontri e conferenze, ...

Arte - cultura - spettacolo. A Verona va in scena il Festival della Bellezza : La sezione dedicata agli spettacoli teatrali vedrà protagonisti Vittorio Sgarbi con il suo " Leonardo ", Federico Buffa con " Il rigore che non c'era ". Musicisti, cantautori e cinema Per la musica ...

Festival di Cannes - il ritorno di Valeria Golino : “Euforia” - l’amore fraterno ritrovato (anche grazie alla grande bellezza) : Film sulla fratellanza, ma anche – perchè no – sulla morte. Dall’altro lato della barriera dell’esordio Miele, perché qui l’ultimo respiro è allontanato. Forse anche per questo Valeria Golino ha deciso di titolarlo Euforia, un sostantivo che la rappresenta da intelligente, positiva e bellissima come sempre. A Cannes sembra aver fatto un abbonamento alla sezione Un Certain Regard “e ne vado fiera, certo se Fremaux ci avesse invitati ...

Al Festival della Bellezza di Verona il 2 giugno concerto omaggio per ricordare Lucio Dalla : Ornella Vanoni, Mario Biondi e Gaetano Curreri degli Stadio sono i nomi dei primi grandi ospiti che parteciperanno al concerto-omaggio dedicato a Lucio Dalla in programma il 2 giugno al teatro Romano ...

Pizzi - trasparenze - scollature - spacchi e abiti da sogno : il Festival di Cannes comincia in bellezza : Ci sono Penelope Cruz e Cate Blanchett. Ma anche Kristen Stewart e Giorgia May Jagger. Il primo red carpet del Festival del cinema di Cannes comincia in bellezza. Tra Pizzi, trasparenza, scollature ...

CONCERTO - OMAGGIO PER LUCIO DALLA - Festival DELLA BELLEZZA VERONA - 2 GIUGNO TEATRO ROMANO - : Artisti e amici di LUCIO DALLA ricordano, in un CONCERTO-OMAGGIO al FESTIVAL DELLA BELLEZZA di VERONA con la coproduzione di F&P Group , uno dei grandi protagonisti DELLA canzone d'autore italiana, ...

Festival del corto stile Hollywood - entra in scena la grande bellezza : Atmosfere in stile Hollywood per l'undicesima edizione del Festival Internazionale del Film corto Tulipani di Seta Nera, nella lunga notte tra glamour e solidarietà. Al teatro di piazza Gentile da ...