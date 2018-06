Ferrara | iter amministrativo stadio Tor di Valle prosegue

romadailynews

(Di martedì 12 giugno 2018): avanti tutta Roma – Di seguito le parole del capogruppo M5S in Campidoglio, Paolo. “L’del progetto dellodi Tor diva avanti. Ieri è scaduto il tempo per presentare le osservazioni sul progetto Regolatore Generale. Da oggi gli uffici hanno 30 giorni di tempo per presentare le controdeduzioni. L’ultimo step sarà quello di predisporre, al termine della definizione delle controdeduzioni, la delibera di Assemblea capitolina che approverà anche lo schema della Convenzione. Dopo l’approvazione in Aula Giulio Cesare la delibera sarà inviata alla Regione Lazio per l’adozione definitiva. Avanti tutta!”. L'articoloTor diproviene da RomaDailyNews.