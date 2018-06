Fedez-Ferragni | sulla spiaggia dove si sposeranno sbarcano 53 migranti

Chiara Ferragni - weekend di relax in una spa senza Fedez : Un weekend di relax assoluto in una spa sul lago d’Iseo per poi rituffarsi nella vita di tutti i giorni: Chiara Ferragni, assieme al piccolo Leone ma senza il futuro marito Fedez, impegnato con il lavoro, ha trascorso esattamente così lo scorso fine settimana (e le recenti lacrime sembrano solo un ricordo). Trattamenti di benessere e di bellezza per ricaricare le pile dopo mesi molto, molto intensi e in vista di un’estate che lo sarà ...

Perché Fedez è un influencer migliore di Chiara Ferragni : La transizione epocale dal televisore al mobile/pc come medium principale è coinciso nel mondo della comunicazione dei brand con il passaggio da testimonial a influencer/creator. La pubblicità canonica è sempre meno efficace e quindi le aziende sono alla ricerca di nuovo modi per comunicare i propri prodotti e coinvolgere i consumatori e i vari pubblici. Così all’interno del cosiddetto Branded Entertainment vengono coinvolti gli ...

Fedez e Chiara Ferragni presto sposi/ Il matrimonio a Noto l’1 settembre? Clip virale sui social : Fedez e Chiara Ferragni presto sposi, il matrimonio a Noto l’1 settembre? La Clip che anticipa le nozze dell'anno diventa virale dopo poco, ecco le ultime news.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:58:00 GMT)

L’invito al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in un video social : conto alla rovescia per The Ferragnez : Online l'invito al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, condiviso su Instagram sul profilo della blogger di moda! I due, presto sposi a Noto, hanno iniziato il countdown in vista dell'evento più atteso e chiacchierato dell'estate! Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram una breve clip che contiene l'invito al matrimonio, in programma secondo le ultime indiscrezioni l'1 settembre prossimo, in Sicilia. Nel videoclip sono stati ...

Fedez e Chiara Ferragni lasciano l'albergo e traslocano nella nuova casa : Dopo aver salutato lo staff del lussuoso hotel, che li ha ospitati dal loro arrivo in Italia, Fedez e Chiara, accompagnati dal piccolo Leo, si sono trasferiti nella loro nuova abitazione nel...

Chiara Ferragni e Fedez : ecco l'invito per il loro matrimonio : «Il matrimonio si avvicina, siete pronti?». Con un video annuncio su Instagram The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, invitano ufficialmente il popolo social ad assistere alle loro nozze...

Belen e il padre di Chiara Ferragni al concerto di Fedez : ecco cosa è successo : Belen Rogriduez senza Iannone al concentro di Fedez: l’incontro con il padre di Chiara Ferragni Della crisi tra Belen e Andrea Iannone si è detto e scritto tanto in questi giorni. Ad alimentare queste voci, inoltre, sembrerebbe aver contribuito la stessa Rodriguez. Come? Per esempio mostrandosi sola agli ultimi eventi pubblici senza il suo compagno. […] L'articolo Belen e il padre di Chiara Ferragni al concerto di Fedez: ecco cosa è ...

Com’è la casa di Fedez e Chiara Ferragni a Milano : Appartamenti dotati della più moderna tecnologia domotica con funzioni integrate per governare l’accensione, lo spegnimento e il controllo remoto, sicurezza con servizi di vigilanza 24 ore, portiere in ogni edificio, standard abitativi di assoluta qualità offerti da palazzine immerse nel grande parco urbano di un quartiere completamente pedonale: sono queste le caratteristiche delle lussuose e curatissime residenze CityLife realizzati da Daniel ...

Rito civile e ricevimento in masseria per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : nuovi rumors sulle nozze dell’anno : A pochi giorni dal grande concerto La Finale a San Siro, emergono nuovi rumors sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, che d'ora in poi e per tutta l'estate sarà l'evento più chiacchierato sui media. Vanity Fair, dopo aver comunicato una nuova data (non ancora ufficiale) per le nozze della blogger e del rapper, lancia nuove indiscrezioni sulla location del ricevimento del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Avanzata l'ipotesi più ...

Il nuovo attico lussuoso di Fedez - Chiara Ferragni ed il piccolo Leone : Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a Milano e con l'arrivo del piccolo Leone hanno deciso di cambiare casa perché nella precedente, 240 metri quadrati e due piani, non c'era la stanza per il bimbo. La nuova casa si trova nello stesso quartiere milanese della precedente (City Life) ma sarà molto più grande e con una vista molto più bella, soprattutto grazie al loro terrazzo situato all'ultimo piano. Sembra che la coppia non abbia né affittato ...

CONCERTO J-AX E Fedez - SAN SIRO/ Diretta RTL 102.5 e Sky : famiglia Ferragni al completo all'evento (1 giugno) : CONCERTO di J-AX e FEDEZ al San SIRO di Milano, oggi 1 giugno a Milano: Diretta radiofonica sulle frequenze di RTL 102.5 se i due artisti non perderanno prima i sensi. Scaletta e ospiti.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 21:40:00 GMT)