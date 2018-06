Fecondazione assistita | in Emilia Romagna possibile fino a 46 anni

meteoweb.eu

: In Emilia-Romagna la fecondazione assistita nel servizio pubblico sarà possibile fino al compimento dei 46 anni d’e… - AntonellaCard1 : In Emilia-Romagna la fecondazione assistita nel servizio pubblico sarà possibile fino al compimento dei 46 anni d’e… - Bolognaperbimbi : Emilia-Romagna, fecondazione assistita col Ssn fino a 46 anni - Nutizieri : Emilia-Romagna, fecondazione assistita col Ssn fino a 46 anni -

(Di martedì 12 giugno 2018) Inlanel servizio pubblico sara’al compimento dei 46d’eta’ (al posto degli attuali 43) e verranno previsti sei tentativi possibili, anziche’ tre. Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi, durante un’informativa in Commissione consiliare. L’si adegua quindi ai parametri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 12 gennaio 2017, che definisce i nuovi Lea, i Livelli essenziali di assistenza. Oltre all’innalzamento del limite d’eta’ e al raddoppio dei cicli possibili, cambiano anche le modalita’ di prestazione delle terapie: sera, come in altre parti d’Italia, eraeffettuare la pma di II livello (Fivet, Icsi) solo in regime di ricovero (day hospital), ...