Fauna selvatica | l' assessore Mai | Contributo essenziale dei volontari per fare

Coldiretti Molise : danni da Fauna selvatica - un'emergenza non più derogabile : ... in primis con l'Assessorato all'Agricoltura, affinché venga inserito in tempi rapidi nell'agenda politica. Il problema è di una gravità estrema, essendo il numero dei cinghiali oramai fuori ...

Ambiente : corsi per salvare la Fauna selvatica in Liguria : Caprioli, daini e cinghiali feriti o in difficoltà da oggi in Liguria avranno una possibilità in più di essere aiutati dall’uomo. La Giunta Toti, su proposta dell’ assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai, ha approvato i criteri per organizzare i corsi di formazione dedicati al personale addetto al soccorso e al recupero della fauna selvatica omeoterma ferita o in difficoltà. “Un fenomeno molto sentito – ...