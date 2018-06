Fassone | ' Milan e Inter lontane dalla Juventus Stadio nuovo? Stiamo valutando se ci

Fassone sicuro : “Milano è pronta per due stadi” : “Milano è pronta per avere due stadi. Stiamo facendo un’analisi, se convenga avere un nuovo stadio per il Milan o se sia meglio continuare con l’Inter a San Siro”. L’amministratore delegato del Milan Marco Fassone è intervenuto così sul futuro di San Siro, a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo “La fine del calcio italiano”. “L’Inter ha le idee più chiare – ha ...

Serie A Milan - Fassone : 'Bisogna prendere spunto dalla Juventus' : MilanO - 'Nel calcio non esiste più il vecchio modello familistico. Milan e Inter per anni sono state le espressioni di famiglie legate ai quei colori. Per non parlare della Juve , ma quel modell non ...

Serie A Milan - Fassone : «Prendiamo spunto dalla Juventus» : MilanO - "Nel calcio non esiste più il vecchio modello familistico. Milan e Inter per anni sono state le espressioni di famiglie legate ai quei colori. Per non parlare della Juve , ma quel modell non ...

Fassone - Milano è pronta per due stadi : ANSA, - Milano, 12 GIU - "Milano è pronta per avere due stadi. Stiamo facendo un'analisi, se convenga avere un nuovo stadio per il Milan o se sia meglio continuare con l'Inter a San Siro". L'...

Fassone - Milano è pronta per due stadi : ANSA, - Milano, 12 GIU - "Milano è pronta per avere due stadi. Stiamo facendo un'analisi, se convenga avere un nuovo stadio per il Milan o se sia meglio continuare con l'Inter a San Siro". L'...

Milan - Fassone : "Noi e l'Inter lontane dalla Juve. Stadio? Si può fare" : "Il Milan si affaccia adesso a questo nuovo modello di cambiamento, che è estremamente faticoso. Fantastici per la Juventus i sette anni consecutivi di scudetti, ma un po' meno per il calcio italiano. ...

Nasce il Milan Donne - Fassone : “Vogliamo contribuire a sviluppare il movimento” : E’ stato formalizzata nella giornata di ieri l’acquisizione da parte del Milan del titolo sportivo del Brescia femminile. Grazie a questa operazione la formazione rossonera potrà disputare per la prima volta il campionato di Serie A. La scelta del club di via Aldo Rossi è ricaduta su una delle squadre che si sono distinte maggiormente […] L'articolo Nasce il Milan Donne, Fassone: “Vogliamo contribuire a sviluppare il ...

Milan - Romagnoli rinnova fino al 2022. Fassone al veleno : 'Voci di mercato? Ridevamo' : L'annuncio è arrivato con una diretta Facebook a sorpresa , come il Milan aveva abituato a fare già un anno fa, e senza alcuna anticipazione precedente da parte dei media. Alessio Romagnoli ha ...

Milan - Romagnoli rinnova il contratto : i dettagli e le parole di Fassone : Il Milan ricaccia via le avances della Juventus in merito ad Alessio Romagnoli, difensore che vestirà ancora a lungo la casacca rossonera Il Milan ha rinnovato il contratto di Romagnoli sino al 2022. Un bel segnale da parte del club rossonero per mettere a tacere le tante, infondate voci in merito all’interesse della Juventus per il difensore. Alessio Romagnoli, con la consueta diretta Facebook, ha annunciato l’accordo con il club ...

Milan - clamoroso : obiettivo Marotta in caso d’addio a Fassone-Mirabelli : Milan- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Repubblica”, il Milan starebbe valutando attentamente il futuro. I rossoneri attendono ancora il verdetto sulla sentenza Uefa. L’Europa League resta fortemente a rischio. Ecco perchè Fassone e Mirabelli potrebbero decidere di fare un passo indietro qualora Li non garantisse solidità al progetto. ASSALTO A Marotta In caso […] L'articolo Milan, clamoroso: ...

Falcao al Milan?/ Nodo ingaggio : Fassone in pressing su Mendes e a Milanello... : Falcao al Milan? Nodo ingaggio: lo stipendio di 10 milioni che prende al Monaco è impossibile per i rossoneri, Fassone in pressing su Mendes. Intanto a Milanello...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:55:00 GMT)

Milan nei guai? Le ultime importanti indicazioni da parte di Fassone : Dopo le notizie preoccupanti di questa mattina sul futuro del Milan, l’amministratore delegato rossonero Fassone prova a tranquillizzare i tifosi: “I soldi di Yonghong Li stanno arrivando, per quanto riguarda l’articolo del New York Times sull’eventuale esclusione dalle coppe, dico che sono le stesse cose che ormai leggiamo da tempo”. Yonghong Li ha versato i primi dieci milioni di euro relativi all’aumento di capitale che prevedeva ...

Milan - Fassone : "I soldi di Li sono in arrivo". Ma il New York Times : "Fuori dalle coppe" : Gli investigatori della Uefa avrebbero raccomandato l'esclusione dei rossoneri dalle coppe. Fassone: "I soldi di Li stanno arrivando"

Milan - Fassone prova a tranquillizzare i tifosi rossoneri : “i soldi di Yonghong Li sono in arrivo” : L’amministratore delegato del Milan ha parlato al termine del Consiglio di Lega, sottolineando come i soldi di Yonghong Li siano in procinto di arrivare Yonghong Li sta per il momento rispettando le scadenze, il presidente del Milan infatti ha versato i primi dieci milioni di euro relativi all’aumento di capitale che prevedeva il pagamento della prima tranche entro lunedì. Adesso il numero uno rossonero dovrà versare la seconda ...