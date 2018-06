F1 – Verstappen senza papà Jos in Canada | Horner svela | “è servito a Max per accumulare

sportfair

: #F1 | #Verstappen non fa errori senza papà Jos nel box: ha trovato la chiave per la serenità? #CanadianGP - Motorsport_IT : #F1 | #Verstappen non fa errori senza papà Jos nel box: ha trovato la chiave per la serenità? #CanadianGP - CH_Motorsport : Verstappen non fa errori senza papà Jos nel box: ha trovato la chiave per la serenità? - Saetta_McQueen : @quaranta_vito Ma il risultato sarebbe lo stesso. Come sta dimostrando in McLaren, senza una buona vettura, il suo… -

(Di martedì 12 giugno 2018) La Red Bull e Maxhanno deciso di far affrontare da solo al pilota olandese il week-end della prediJos al box La prima volta non si scorda mai e ha portato pure bene. Maxha affrontato da solo, come mai era accaduto, un week-end di Formula 1, ottenendo inanche un ottimo terzo posto. Per scelta dell’olandese e della Red Bull, ‘Mad Max’ non ha fatto arrivare a Montreal il proprio entourage, compresoJos, che si è goduto da lontano la prestazione del figlio. LaPresse/Photo4 Un modo per accelerare la sua crescita, come rivelato da Chris: “è la prima prima gara che ha affrontato completamente da solo ed è solo qualcosa di diverso, è impossibile dire se questo abbia contribuito in qualche modo, ma Max si sta evolvendo e tutto gli serve permaggiore esperienza. E’ un qualcosa di cui ...