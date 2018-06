Expo | scontri primo maggio a Milano | ricercato arrestato in Francia

Scontri Expo 2015 - archiviata indagine su 45 antagonisti : “Non erano black bloc” : Quarantacinque antagonisti e anarchici, indagati per la guerriglia urbana che si scatenò a Milano nel giorno dell’apertura di Expo 2015, non andranno a processo. Il giudice per le indagini preliminari, Gennaro Mastrangelo, ha accolto la richiesta di archiviare tutte le posizioni avanzata un anno fa dai pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo, e Piero Basilone. I 45 giovani, tra cui quattordici greci, erano accusati di devastazione ...